https://ria.ru/20230402/deti-1862446514.html

В Сочи нашли детей, пропавших два дня назад

В Сочи нашли детей, пропавших два дня назад - РИА Новости, 02.04.2023

В Сочи нашли детей, пропавших два дня назад

В Сочи нашли пятерых потерявшихся 31 марта детей, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:00

2023-04-02T11:00

2023-04-02T11:09

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 2 апр — РИА Новости. В Сочи нашли пятерых потерявшихся 31 марта детей, сообщили в пресс-службе администрации города. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России, детей нашли на улице Ленина в Адлерском районе. Несовершеннолетних передали родителям.Предварительно, по информации полицейских, в отношении подростков противоправных действий не совершалось, сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.Найденные подростки — местные жители, сообщали РИА Новости в региональном МВД. Ранее отмечалось, что волонтеры, спасатели МЧС, представители казачества и полиция разыскивают пропавших с 31 марта детей. Всего к поиску привлекали более 70 человек, уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

https://ria.ru/20230401/arest-1862409791.html

сочи

краснодарский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сочи, краснодарский край