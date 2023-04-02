https://ria.ru/20230402/deti-1862446514.html
В Сочи нашли детей, пропавших два дня назад
В Сочи нашли детей, пропавших два дня назад - РИА Новости, 02.04.2023
В Сочи нашли детей, пропавших два дня назад
В Сочи нашли пятерых потерявшихся 31 марта детей, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:00
2023-04-02T11:00
2023-04-02T11:09
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 2 апр — РИА Новости. В Сочи нашли пятерых потерявшихся 31 марта детей, сообщили в пресс-службе администрации города. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России, детей нашли на улице Ленина в Адлерском районе. Несовершеннолетних передали родителям.Предварительно, по информации полицейских, в отношении подростков противоправных действий не совершалось, сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.Найденные подростки — местные жители, сообщали РИА Новости в региональном МВД. Ранее отмечалось, что волонтеры, спасатели МЧС, представители казачества и полиция разыскивают пропавших с 31 марта детей. Всего к поиску привлекали более 70 человек, уточнили в пресс-службе администрации Сочи.
https://ria.ru/20230401/arest-1862409791.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи нашли детей, пропавших два дня назад
В Сочи нашли пятерых детей, пропавших два дня назад, они в порядке
СОЧИ, 2 апр — РИА Новости. В Сочи нашли пятерых потерявшихся 31 марта детей, сообщили в пресс-службе администрации города.
«
"Завершен поиск сбежавших детей. Мальчики найдены. С детьми все в порядке. Для поиска был развернут оперативный штаб. Наряды полиции города были ориентированы на обнаружение детей", — сказали в мэрии.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России
, детей нашли на улице Ленина в Адлерском районе. Несовершеннолетних передали родителям.
Предварительно, по информации полицейских, в отношении подростков противоправных действий не совершалось, сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Найденные подростки — местные жители, сообщали РИА Новости в региональном МВД.
Ранее отмечалось, что волонтеры, спасатели МЧС
, представители казачества и полиция разыскивают пропавших с 31 марта детей.
Всего к поиску привлекали более 70 человек, уточнили в пресс-службе администрации Сочи.
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