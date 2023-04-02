https://ria.ru/20230402/deti-1862439089.html

В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей

В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей - РИА Новости, 02.04.2023

В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей

В Сочи ищут пятерых потерявшихся с 31 марта детей, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:35

2023-04-02T09:35

2023-04-02T10:50

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 2 апр — РИА Новости. В Сочи ищут пятерых потерявшихся с 31 марта детей, сообщили в пресс-службе администрации города. "Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию", — говорится в сообщении. Уточняется, что последний раз детей видели в гостинице Адлерского района, они купались в бассейне. После того как им сделали замечание, они покинули зону отдыха. "К поискам привлечены спасательные формирования, казачество, волонтеры. Всего на данный период времени в поисках задействовано более 70 человек. Группировка наращивается", — рассказали в мэрии. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, дети не туристы, они местные жители.

https://ria.ru/20230401/shakhta-1862310571.html

https://ria.ru/20230330/podrostki-1861900579.html

сочи

россия

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край