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В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей - РИА Новости, 02.04.2023
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09:35 02.04.2023 (обновлено: 10:50 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/deti-1862439089.html
В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей
В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей - РИА Новости, 02.04.2023
В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей
В Сочи ищут пятерых потерявшихся с 31 марта детей, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:35
2023-04-02T10:50
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 2 апр — РИА Новости. В Сочи ищут пятерых потерявшихся с 31 марта детей, сообщили в пресс-службе администрации города. "Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию", — говорится в сообщении. Уточняется, что последний раз детей видели в гостинице Адлерского района, они купались в бассейне. После того как им сделали замечание, они покинули зону отдыха. "К поискам привлечены спасательные формирования, казачество, волонтеры. Всего на данный период времени в поисках задействовано более 70 человек. Группировка наращивается", — рассказали в мэрии. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, дети не туристы, они местные жители.
https://ria.ru/20230401/shakhta-1862310571.html
https://ria.ru/20230330/podrostki-1861900579.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи разыскивают пятерых потерявшихся детей

В Сочи с 31 марта разыскивают пятерых потерявшихся в Адлерском районе детей

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сочи . Архивное фото
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СОЧИ, 2 апр — РИА Новости. В Сочи ищут пятерых потерявшихся с 31 марта детей, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что последний раз детей видели в гостинице Адлерского района, они купались в бассейне. После того как им сделали замечание, они покинули зону отдыха.
"К поискам привлечены спасательные формирования, казачество, волонтеры. Всего на данный период времени в поисках задействовано более 70 человек. Группировка наращивается", — рассказали в мэрии.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, дети не туристы, они местные жители.
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