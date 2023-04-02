https://ria.ru/20230402/chernogoriya-1862431155.html

В Черногории открылись участки во втором туре выборов президента

В Черногории открылись участки во втором туре выборов президента - РИА Новости, 02.04.2023

В Черногории открылись участки во втором туре выборов президента

Избирательные участки открылись в Черногории, где проходит второй тур выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T08:11

2023-04-02T08:11

2023-04-02T08:11

в мире

черногория

албания

косово

андрия мандич

эди рама

альбин курти

нато

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БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Черногории, где проходит второй тур выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК). В Черногории в воскресенье проходит второй тур выборов президента страны. Правом голоса обладают 542 154 жителя республики. Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 20.00 по местному времени (21.00 мск). В течение дня ГИК будет проводить брифинги по явке. В первом туре 19 марта лидировали нынешний президент и лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Джуканович с 35,4%, который на постах премьера и президента руководит республикой свыше 30 лет и кандидат от движения "Европа сейчас", экс-министр экономического развития (2020-2022) Милатович, получивший немногим менее 29% голосов. Премьер соседней Албании Эди Рама записал в минувший четверг видеообращение, в котором произнес на государственном языке Черногории "Решительно за Черногорию (слоган кампании Джукановича – ред.)" и "Спасибо, что ты есть, дорогой Мило". Он поблагодарил Джукановича от имени всех албанцев в Албании, Черногории, самопровозглашенном Косово и всего региона. Затем его поддержал "коллега" в Приштине, премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти. По словам Курти, если победит оппонент Джукановича, это "проложит путь для исчезновения черногорской нации, доминирования Сербской православной церкви, поддержки Кремля, ослабления НАТО, и совершенно точно - для "сербского мира" и "Великой Сербии". В минувшую среду действующего черногорского президента также "безгранично", по его словам, поддержал член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Денис Бечирович. Он назвал главу соседнего государства "доказанным борцом за черногорское государство и другом БиГ". Джуканович ранее указал, что получил столько голосов в первом туре выборов, сколько ожидал, и удовлетворен результатом. Он провел кампанию под слоганом "Кто же еще?" и заявлял об уверенности в своей очередной победе. Черногорский президент отвергал обвинения в сращении государства с мафией и отрицал, что республика является страной криминала и коррупции, вопреки мнению его оппонентов. Своими заслугами он считает выход Подгорицы из союзного государства с Сербией в 2006 году и вступление в НАТО в 2017 году. Тридцатисемилетний Милатович пообещал продолжить еврореформы, оздоровить экономику страны и отправить нынешнего 61-летнего президента на политическую пенсию, по поводу планов Джукановича на победу сказал "как обманывал народ 30 лет, так, вероятно, обманывает сейчас сам себя". Выбывший из президентской гонки кандидат от "Демократического фронта" (ДФ) Андрия Мандич в ночь на 20 марта призвал граждан поддержать во втором туре Милатовича. Кандидатуру бывшего министра экономразвития поддержали также и не прошедшие во второй тур претенденты: экс-глава МВД, лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович и экс-спикер парламента и глава партии "Демократы" Алекса Бечич. Еще два кандидата - представитель Социал-демократической партии и жена бывшего генпрокурора Драгиня Вуксанович-Станкович и интернет-комик Йован Радулович не высказались по поводу второго тура. Во втором туре выборов президента Черногории по закону победит кандидат с простым большинством голосов. Глава государства избирается на пять лет.

https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html

https://ria.ru/20221022/chernogoriya-1825878016.html

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Дарья Буймова

в мире, черногория, албания, косово, андрия мандич, эди рама, альбин курти, нато, сербская православная церковь