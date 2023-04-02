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"Русские будут рады". Британцы объяснили, что ждет Challenger 2 на Украине - РИА Новости, 02.04.2023
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13:42 02.04.2023 (обновлено: 13:46 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/challenger-1862464060.html
"Русские будут рады". Британцы объяснили, что ждет Challenger 2 на Украине
"Русские будут рады". Британцы объяснили, что ждет Challenger 2 на Украине - РИА Новости, 02.04.2023
"Русские будут рады". Британцы объяснили, что ждет Challenger 2 на Украине
Британские танки Challenger 2 могут возглавить контрнаступление Вооруженных сил Украины против российской армии и потерпеть при этом первое поражение в истории, РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:42
2023-04-02T13:46
в мире
украина
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британские танки Challenger 2 могут возглавить контрнаступление Вооруженных сил Украины против российской армии и потерпеть при этом первое поражение в истории, указали читатели Daily Mail.Издание предположило, что после завершения обучения танкистов в Великобритании ВСУ может использовать британские танки Challenger 2 как основное наступательное вооружение.Читатели портала в ответ отметили, что на территории Украины британский танк потерпит свое первое поражение."Это будет интересно, поскольку за все свое время использования ни один Challanger не был уничтожен противником. Скоро это поменяется", — прокомментировал dqpinetree."Огромное 75 тонное чудовище на местности, напоминающей футбольное поле. Он даже не может далеко ехать, а еще ему требуется ужасно много топлива. Что может пойти не так?" — саркастично поинтересовался DettoFggz."Прошу, посмотрите с точки зрения логики. Нам только и твердят о том, что русских и их танки уничтожают и все в таком духе. А украинцы – пуленепробиваемые? Зачем им нужны танки Challenger, Leopard? Нам ведь совсем не сообщают о том, что украинцы потеряли свои собственные танки. Лишь говорят, что они святые, а их неонацистские взгляды замалчивают", — посетовал felixico.Американский журнал Military Watch сообщал, что британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер утверждал, что ВСУ не в состоянии организовать успешное контрнаступление против российской армии.
https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html
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в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины
"Русские будут рады". Британцы объяснили, что ждет Challenger 2 на Украине

Читатели Daily Mail предрекли своим Challenger 2 первое поражение на Украине

© Фото : Crown CopyrightБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Crown Copyright
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британские танки Challenger 2 могут возглавить контрнаступление Вооруженных сил Украины против российской армии и потерпеть при этом первое поражение в истории, указали читатели Daily Mail.
Издание предположило, что после завершения обучения танкистов в Великобритании ВСУ может использовать британские танки Challenger 2 как основное наступательное вооружение.
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Читатели портала в ответ отметили, что на территории Украины британский танк потерпит свое первое поражение.
«

"Русские будут рады. Они перещелкают их по одному и уничтожат с помощью дронов", — написал Leo Couppis.

"Это будет интересно, поскольку за все свое время использования ни один Challanger не был уничтожен противником. Скоро это поменяется", — прокомментировал dqpinetree.
"Огромное 75 тонное чудовище на местности, напоминающей футбольное поле. Он даже не может далеко ехать, а еще ему требуется ужасно много топлива. Что может пойти не так?" — саркастично поинтересовался DettoFggz.
"Прошу, посмотрите с точки зрения логики. Нам только и твердят о том, что русских и их танки уничтожают и все в таком духе. А украинцы – пуленепробиваемые? Зачем им нужны танки Challenger, Leopard? Нам ведь совсем не сообщают о том, что украинцы потеряли свои собственные танки. Лишь говорят, что они святые, а их неонацистские взгляды замалчивают", — посетовал felixico.
«

"Их уничтожат в течение недели. Танки бесполезны против современного оружия", — подытожил Worktop.

Американский журнал Military Watch сообщал, что британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер утверждал, что ВСУ не в состоянии организовать успешное контрнаступление против российской армии.
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