https://ria.ru/20230402/challenger-1862464060.html

"Русские будут рады". Британцы объяснили, что ждет Challenger 2 на Украине

"Русские будут рады". Британцы объяснили, что ждет Challenger 2 на Украине - РИА Новости, 02.04.2023

"Русские будут рады". Британцы объяснили, что ждет Challenger 2 на Украине

Британские танки Challenger 2 могут возглавить контрнаступление Вооруженных сил Украины против российской армии и потерпеть при этом первое поражение в истории, РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T13:42

2023-04-02T13:42

2023-04-02T13:46

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британские танки Challenger 2 могут возглавить контрнаступление Вооруженных сил Украины против российской армии и потерпеть при этом первое поражение в истории, указали читатели Daily Mail.Издание предположило, что после завершения обучения танкистов в Великобритании ВСУ может использовать британские танки Challenger 2 как основное наступательное вооружение.Читатели портала в ответ отметили, что на территории Украины британский танк потерпит свое первое поражение."Это будет интересно, поскольку за все свое время использования ни один Challanger не был уничтожен противником. Скоро это поменяется", — прокомментировал dqpinetree."Огромное 75 тонное чудовище на местности, напоминающей футбольное поле. Он даже не может далеко ехать, а еще ему требуется ужасно много топлива. Что может пойти не так?" — саркастично поинтересовался DettoFggz."Прошу, посмотрите с точки зрения логики. Нам только и твердят о том, что русских и их танки уничтожают и все в таком духе. А украинцы – пуленепробиваемые? Зачем им нужны танки Challenger, Leopard? Нам ведь совсем не сообщают о том, что украинцы потеряли свои собственные танки. Лишь говорят, что они святые, а их неонацистские взгляды замалчивают", — посетовал felixico.Американский журнал Military Watch сообщал, что британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер утверждал, что ВСУ не в состоянии организовать успешное контрнаступление против российской армии.

https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html

https://ria.ru/20230402/vsu-1862448888.html

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в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины