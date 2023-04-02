Бюджетные обязательства будут исполнены, заверил Силуанов
Силуанов заверил, что бюджетные обязательства будут исполнены
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бюджетные обязательства будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов, накануне бюджет РФ получил около 2,5 триллиона рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
"За вчерашний день в казну поступило 2,5 триллиона рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-феврале, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей, а объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%
Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 триллиона рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 947 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей прошлого года. Как отмечало министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.
Согласно закону федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).