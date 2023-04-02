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Бюджетные обязательства будут исполнены, заверил Силуанов - РИА Новости, 02.04.2023
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14:14 02.04.2023 (обновлено: 22:57 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/byudzhet-1862466980.html
Бюджетные обязательства будут исполнены, заверил Силуанов
Бюджетные обязательства будут исполнены, заверил Силуанов - РИА Новости, 02.04.2023
Бюджетные обязательства будут исполнены, заверил Силуанов
Бюджетные обязательства будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов, накануне бюджет РФ получил около 2,5 триллиона рублей, сказал министр... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:14
2023-04-02T22:57
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бюджетные обязательства будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов, накануне бюджет РФ получил около 2,5 триллиона рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов."За вчерашний день в казну поступило 2,5 триллиона рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-феврале, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей, а объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 триллиона рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 947 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей прошлого года. Как отмечало министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.Согласно закону федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Бюджетные обязательства будут исполнены, заверил Силуанов

Силуанов заверил, что бюджетные обязательства будут исполнены

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бюджетные обязательства будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов, накануне бюджет РФ получил около 2,5 триллиона рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
"За вчерашний день в казну поступило 2,5 триллиона рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-феврале, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей, а объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%
Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 триллиона рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 947 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей прошлого года. Как отмечало министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.
Согласно закону федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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