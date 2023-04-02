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Боррель повторил за украинскими СМИ шутку про председательство России в ООН - РИА Новости, 02.04.2023
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04:22 02.04.2023 (обновлено: 06:06 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/borrel-1862423888.html
Боррель повторил за украинскими СМИ шутку про председательство России в ООН
Боррель повторил за украинскими СМИ шутку про председательство России в ООН - РИА Новости, 02.04.2023
Боррель повторил за украинскими СМИ шутку про председательство России в ООН
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами язвительное высказывание о том, что начало председательства... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T04:22
2023-04-02T06:06
в мире
россия
киев
сша
жозеп боррель
оон
евросоюз
сергей лавров
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами язвительное высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "подходит для Дня дурака". Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний. Днем в субботу украинские интернет-издания и журналисты отреагировали на сообщение ООН о начале председательства РФ в Совбезе и связали это с Днем дурака. "Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", - написал Боррель в Twitter. Глава дипломатии ЕС добавил, что Евросоюз будет противостоять "злоупотреблениям со стороны РФ на посту председателя". Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее неоднократно указывал на нарушения правил Совбеза со стороны западных представителей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу прокомментировала арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), заявив, что "День дурака прошел в Киеве с размахом": "на наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся". На сайте МИД РФ в этот же день появилось сообщение с поздравлением Владимира Зеленского "с профессиональным праздником". Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023 и 2024 годы. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.
https://ria.ru/20230331/oon-1862165206.html
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в мире, россия, киев, сша, жозеп боррель, оон, евросоюз, сергей лавров, василий небензя
В мире, Россия, Киев, США, Жозеп Боррель, ООН, Евросоюз, Сергей Лавров, Василий Небензя
Боррель повторил за украинскими СМИ шутку про председательство России в ООН

Глава дипломатии ЕС Боррель: председательство России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами язвительное высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "подходит для Дня дурака".
Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний. Днем в субботу украинские интернет-издания и журналисты отреагировали на сообщение ООН о начале председательства РФ в Совбезе и связали это с Днем дурака.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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"Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", - написал Боррель в Twitter.
Глава дипломатии ЕС добавил, что Евросоюз будет противостоять "злоупотреблениям со стороны РФ на посту председателя".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее неоднократно указывал на нарушения правил Совбеза со стороны западных представителей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу прокомментировала арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), заявив, что "День дурака прошел в Киеве с размахом": "на наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся". На сайте МИД РФ в этот же день появилось сообщение с поздравлением Владимира Зеленского "с профессиональным праздником".
Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023 и 2024 годы.
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Боррель назвал развязанные Западом в мире войны ошибками
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В миреРоссияКиевСШАЖозеп БоррельООНЕвросоюзСергей ЛавровВасилий Небензя
 
 
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