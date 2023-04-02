https://ria.ru/20230402/boepripasy-1862472303.html
На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы
На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы - РИА Новости, 02.04.2023
На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы
Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ, сообщило предприятие в социальной сети Facebook*. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:44
2023-04-02T14:44
2023-04-02T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укроборонпром
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ, сообщило предприятие в социальной сети Facebook*. Ранее в Минобороны Украины сообщали, что концерн "Укроборонпром" совместно с одной из стран НАТО наладил производство снарядов калибра 122 миллиметра за рубежом. Первая партия боеприпасов уже поступила в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230322/medvedev-1859911501.html
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в мире, украина, укроборонпром, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укроборонпром, Вооруженные силы Украины
На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы
Завод "Маяк" начал изготавливать новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ