https://ria.ru/20230402/boepripasy-1862472303.html

На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы

На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы - РИА Новости, 02.04.2023

На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы

Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ, сообщило предприятие в социальной сети Facebook*. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:44

2023-04-02T14:44

2023-04-02T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укроборонпром

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ, сообщило предприятие в социальной сети Facebook*. Ранее в Минобороны Украины сообщали, что концерн "Укроборонпром" совместно с одной из стран НАТО наладил производство снарядов калибра 122 миллиметра за рубежом. Первая партия боеприпасов уже поступила в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230322/medvedev-1859911501.html

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в мире, украина, укроборонпром, вооруженные силы украины