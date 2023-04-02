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На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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14:44 02.04.2023 (обновлено: 16:43 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/boepripasy-1862472303.html
На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы
На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы - РИА Новости, 02.04.2023
На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы
Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ, сообщило предприятие в социальной сети Facebook*. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:44
2023-04-02T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укроборонпром
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ, сообщило предприятие в социальной сети Facebook*. Ранее в Минобороны Украины сообщали, что концерн "Укроборонпром" совместно с одной из стран НАТО наладил производство снарядов калибра 122 миллиметра за рубежом. Первая партия боеприпасов уже поступила в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, укроборонпром, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укроборонпром, Вооруженные силы Украины
На Украине начали изготавливать новые авиационные боеприпасы

Завод "Маяк" начал изготавливать новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ

© Фото : WB GROUPБеспилотный авиационный комплекс
Беспилотный авиационный комплекс - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : WB GROUP
Беспилотный авиационный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинский оборонный завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ, сообщило предприятие в социальной сети Facebook*.
«

"Авиационные боеприпасы к БПАК (беспилотному авиационному комплексу осколочного действия. — Прим. ред.): ОБП-23.1 весом 1 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, что концерн "Укроборонпром" совместно с одной из стран НАТО наладил производство снарядов калибра 122 миллиметра за рубежом. Первая партия боеприпасов уже поступила в ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкроборонпромВооруженные силы Украины
 
 
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