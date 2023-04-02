https://ria.ru/20230402/bayden-1862418919.html

Байден разъярил британцев одним решением

Байден разъярил британцев одним решением - РИА Новости, 02.04.2023

Байден разъярил британцев одним решением

Британский депутат Боб Сили назвал глупым решение президента США Джо Байдена не приезжать на коронацию короля Карла III. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T01:34

2023-04-02T01:34

2023-04-02T02:13

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Британский депутат Боб Сили назвал глупым решение президента США Джо Байдена не приезжать на коронацию короля Карла III.Ранее газета Telegraph сообщила, что вместо Байдена запланированную на май коронацию монарха может посетить его супруга Джилл. Источник, близкий к администрации американского лидера, сослался на его возраст и на то, что зарубежные поездки "отнимают у него много сил". Кроме того, в апреле у Байдена уже запланирован визит в Ирландию.Сили, консерватор из спецкомитета британского парламента по иностранным делам, заявил изданию, что Белый дом принял "глупое решение", призвав Байдена пересмотреть свой график. "Это кажется довольно небрежным, и меня так и подмывает сказать еще что-нибудь о нем из-за того, что он не планирует приезжать", - возмутился парламентарий.По его словам, подобные события происходят "раз в жизни", поэтому следует подумать о том, что Байден как глава государства должен посетить мероприятие."Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы посетил коронацию короля Англии – тут двух вариантов быть не может. Это просто кажется глупым решением", - добавил Сили.

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