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Байден разъярил британцев одним решением - РИА Новости, 02.04.2023
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01:34 02.04.2023 (обновлено: 02:13 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/bayden-1862418919.html
Байден разъярил британцев одним решением
Байден разъярил британцев одним решением - РИА Новости, 02.04.2023
Байден разъярил британцев одним решением
Британский депутат Боб Сили назвал глупым решение президента США Джо Байдена не приезжать на коронацию короля Карла III. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T01:34
2023-04-02T02:13
в мире
сша
ирландия
джо байден
карл iii
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Британский депутат Боб Сили назвал глупым решение президента США Джо Байдена не приезжать на коронацию короля Карла III.Ранее газета Telegraph сообщила, что вместо Байдена запланированную на май коронацию монарха может посетить его супруга Джилл. Источник, близкий к администрации американского лидера, сослался на его возраст и на то, что зарубежные поездки "отнимают у него много сил". Кроме того, в апреле у Байдена уже запланирован визит в Ирландию.Сили, консерватор из спецкомитета британского парламента по иностранным делам, заявил изданию, что Белый дом принял "глупое решение", призвав Байдена пересмотреть свой график. "Это кажется довольно небрежным, и меня так и подмывает сказать еще что-нибудь о нем из-за того, что он не планирует приезжать", - возмутился парламентарий.По его словам, подобные события происходят "раз в жизни", поэтому следует подумать о том, что Байден как глава государства должен посетить мероприятие."Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы посетил коронацию короля Англии – тут двух вариантов быть не может. Это просто кажется глупым решением", - добавил Сили.
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в мире, сша, ирландия, джо байден, карл iii, англия
В мире, США, Ирландия, Джо Байден, Карл III, Англия
Байден разъярил британцев одним решением

Британский депутат Сили раскритиковал отказ Джо Байдена от визита на коронацию Карла III

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Британский депутат Боб Сили назвал глупым решение президента США Джо Байдена не приезжать на коронацию короля Карла III.
Ранее газета Telegraph сообщила, что вместо Байдена запланированную на май коронацию монарха может посетить его супруга Джилл. Источник, близкий к администрации американского лидера, сослался на его возраст и на то, что зарубежные поездки "отнимают у него много сил". Кроме того, в апреле у Байдена уже запланирован визит в Ирландию.
Сили, консерватор из спецкомитета британского парламента по иностранным делам, заявил изданию, что Белый дом принял "глупое решение", призвав Байдена пересмотреть свой график. "Это кажется довольно небрежным, и меня так и подмывает сказать еще что-нибудь о нем из-за того, что он не планирует приезжать", - возмутился парламентарий.
По его словам, подобные события происходят "раз в жизни", поэтому следует подумать о том, что Байден как глава государства должен посетить мероприятие.
"Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы посетил коронацию короля Англии – тут двух вариантов быть не может. Это просто кажется глупым решением", - добавил Сили.
Карл III - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Немецкие экоактивисты вылили на мост масло перед приездом Карла III
31 марта, 16:34
 
В миреСШАИрландияДжо БайденКарл IIIАнглия
 
 
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