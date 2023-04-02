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В бассейне в московском спорткомплексе утонул ребенок - РИА Новости, 02.04.2023
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11:54 02.04.2023 (обновлено: 14:01 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/basseyn-1862451680.html
В бассейне в московском спорткомплексе утонул ребенок
В бассейне в московском спорткомплексе утонул ребенок - РИА Новости, 02.04.2023
В бассейне в московском спорткомплексе утонул ребенок
Ребенок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:54
2023-04-02T14:01
происшествия
россия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ребенок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. По ее словам, 1 апреля в одном из спортивных комплексов на севере Москвы во время посещения бассейна скончался семилетний мальчик. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", — сказала Иванова. Она добавила, что сейчас следователи изучают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников спортивного комплекса, а также проверяют служебные документы. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В бассейне в московском спорткомплексе утонул ребенок

В бассейне в спорткомплексе на севере Москвы утонул ребенок

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации, Москва
Автомобиль реанимации, Москва - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль реанимации, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ребенок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По ее словам, 1 апреля в одном из спортивных комплексов на севере Москвы во время посещения бассейна скончался семилетний мальчик.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", — сказала Иванова.
Она добавила, что сейчас следователи изучают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников спортивного комплекса, а также проверяют служебные документы. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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