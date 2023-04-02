https://ria.ru/20230402/basseyn-1862451680.html

В бассейне в московском спорткомплексе утонул ребенок

В бассейне в московском спорткомплексе утонул ребенок - РИА Новости, 02.04.2023

В бассейне в московском спорткомплексе утонул ребенок

Ребенок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:54

2023-04-02T11:54

2023-04-02T14:01

происшествия

россия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ребенок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. По ее словам, 1 апреля в одном из спортивных комплексов на севере Москвы во время посещения бассейна скончался семилетний мальчик. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", — сказала Иванова. Она добавила, что сейчас следователи изучают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников спортивного комплекса, а также проверяют служебные документы. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)