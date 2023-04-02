https://ria.ru/20230402/banki-1861551522.html

Как cнежный ком. Запад получил проблему, которую вряд ли решит

Как cнежный ком. Запад получил проблему, которую вряд ли решит - РИА Новости, 02.04.2023

Как cнежный ком. Запад получил проблему, которую вряд ли решит

Волна банкротств кредитных организаций набирает обороты по всему западному миру. Вслед за американскими Silicon Valley Bank, Signature Bank рискует рухнуть... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T08:00

2023-04-02T08:00

2023-04-02T08:10

экономика

сша

европа

credit suisse

ubs

silicon valley bank

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Волна банкротств кредитных организаций набирает обороты по всему западному миру. Вслед за американскими Silicon Valley Bank, Signature Bank рискует рухнуть First Republic. Акции немецких Deutsche Bank упали на 14%, Commerzbank — на 8,5, французский Société Générale потерял 7,4. Швейцарский Credit Suisse, практически признавший дефолт, срочно выкупил крупнейший национальный банк UBS. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что финансовое ядро Старого Света близко к расколу.Одна голова на всехВ Европе, как и в США, ужесточили денежно-кредитную политику. На прошлой неделе в Англии повысили ключевую ставку до 4,25% — максимум за 15 лет. В Швейцарии теперь полтора процента, а было минус 0,75. Аналитики считают, что столь резкий переход создаст массу проблем. Глава МВФ Кристалина Георгиева отмечает: это "неизбежно порождает стресс и уязвимости".Консалтинговая компания Oxford Economics предсказала рецессию в развитых странах. Специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) заявили, что изменения в монетарной и фискальной политике подтолкнут мир к длительной стагнации, нанеся более серьезный ущерб, чем финансовый кризис 2008-го и пандемия коронавируса.Из-за нерациональной политики Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Великобритании накопилась критическая масса невозвращенных в срок кредитов, говорит экономист Леонид Хазанов. На балансах банков возникли бреши. Слабые разоряются или приближаются к предбанкротному состоянию, у сильных — серьезные проблемы. По словам эксперта, кризис может охватить Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Португалию.Слабое звеноЕвропейские регуляторы, как и американский, пытаются сдержать инфляцию. Однако рост цен на энергоносители им не остановить, а обслуживание долгов подорожает. В экономиках, основанных на кредитовании, это негативно скажется и на предприятиях, и на простых гражданах. Вдобавок падет спрос на займы — банки теряют прибыль. Инвесторы боятся лишиться накоплений. По данным CNBC, в марте вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов. Одни эксперты полагают, что деньги просто "засунут под подушку", другие предсказывают скупку золота.Последствия оттока инвестиций и утраты доверия хорошо видны на Credit Suisse и Deutsche Bank. Неделю назад стоимость страховки от дефолта главного немецкого банка сильно повысилась, а акции упали на 14%. Подобное способно ослабить национальную валюту и вызвать спад экономики. В Германии банки составляют основу финансово-промышленных конгломератов, поэтому власти приложат все усилия, чтобы защитить хотя бы крупных игроков.У промышленных компаний больше шансов пережить кризис, указывает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. У банков же доля заемного капитала 85-90%, поэтому без специальных мер поддержки им не справиться. В ЕС встает вопрос, как и кого спасать: стран много, финансовые организации разные, а валюта одна. Экономист уверен, что это открывает простор для коррупции.Помимо прочего, аналитики ожидают снижения уровня жизни. "Крайними окажутся простые люди, без того закредитованные под завязку из-за дороговизны жилья, обучения и потребительских товаров. Бедняков и бездомных в Старом и Новом Свете прибавится", — предупреждает Хазанов.Цель оправдывает средстваСитуацию в Европе усугубляет давление Вашингтона. Минюст США объявил о расследовании в отношении Credit Suisse и UBS, которых обвиняют в нарушении антироссийских санкций. Эксперты считают, что таким образом американцы надеются перенаправить капиталы к себе."Вкладчики тут же занервничали, не исключена настоящая паника. Дальше события могут развиваться по привычному сценарию: длинные очереди к отделениям Credit Suisse Group и UBS для изъятия вкладов, падение ликвидности и крах", — объясняет Хазанов.Похожая история с Raiffeisenbank International (RBI). Как сообщает агентство Reuters, американское санкционное ведомство OFAC направило банку ряд запросов касательно бизнеса в России. После этого акции RBI на венской бирже потеряли сразу восемь процентов. В Австрию прилетел уполномоченный представитель по санкциям Джеймс О’Брайен. Минфин США старается контролировать всех партнеров и использует для этого любые средства, включая крупные штрафы. Так было с британским Standard Chartered Bank в 2019-м, чей сотрудник попытался нарушить санкции против Ирана. С компании взыскали более миллиарда долларов.Такая политика США способна не просто вызвать сильнейший кризис, но и полностью уничтожить еврозону. Разуваев отмечает крайнюю уязвимость ЕС. При выходе любой страны из валютного союза посыплется вся система. "Например, швейцарский франк уже не восстановится. В Италии и Франции крепнет желание вернуться к собственным денежным единицам. Такой процесс не пройдет гладко и будет сравним с дефолтом", — уверен он.Все это приведет к бегству инвесторов в Соединенные Штаты. В результате Вашингтон сможет профинансировать долговые обязательства и подлатает дыры в бюджете.

https://ria.ru/20230326/ssha-1860412299.html

https://ria.ru/20230312/valyuta-1856973192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, европа, credit suisse , ubs, silicon valley bank