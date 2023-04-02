https://ria.ru/20230402/bank-1862494988.html

Прокуратура Швейцарии расследует дело о поглощении Credit Suisse банком UBS

Прокуратура Швейцарии расследует дело о поглощении Credit Suisse банком UBS - РИА Новости, 02.04.2023

Прокуратура Швейцарии расследует дело о поглощении Credit Suisse банком UBS

Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила РИА Новости, что начала расследование в связи с возможными нарушениями, допущенными при поглощении швейцарского банка РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T18:06

2023-04-02T18:06

2023-04-02T18:06

швейцария

credit suisse

ubs

банкротство silicon valley bank

в мире

экономика

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ЦЮРИХ, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила РИА Новости, что начала расследование в связи с возможными нарушениями, допущенными при поглощении швейцарского банка Credit Suisse (CS) его конкурентом UBS. Там добавили, что генпрокуратура создала систему мониторинга для принятия незамедлительных мер в случае возникновения обстоятельств, относящихся к сфере ее деятельности. "Генеральная прокуратура стремится получить общее представление о многочисленных аспектах событий, связанных с CS – особенно тех, которые были описаны в СМИ, – а также… оценить имеющуюся информацию. Это было сделано для того, чтобы проанализировать и выявить любые уголовные преступления, которые могут подпадать под компетенцию… генпрокуратуры", - отметили в ведомстве. Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230402/banki-1861551522.html

швейцария

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, credit suisse , ubs, банкротство silicon valley bank, в мире, экономика