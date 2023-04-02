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Прокуратура Швейцарии расследует дело о поглощении Credit Suisse банком UBS - РИА Новости, 02.04.2023
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18:06 02.04.2023
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Прокуратура Швейцарии расследует дело о поглощении Credit Suisse банком UBS
Прокуратура Швейцарии расследует дело о поглощении Credit Suisse банком UBS - РИА Новости, 02.04.2023
Прокуратура Швейцарии расследует дело о поглощении Credit Suisse банком UBS
Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила РИА Новости, что начала расследование в связи с возможными нарушениями, допущенными при поглощении швейцарского банка РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T18:06
2023-04-02T18:06
швейцария
credit suisse
ubs
банкротство silicon valley bank
в мире
экономика
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ЦЮРИХ, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила РИА Новости, что начала расследование в связи с возможными нарушениями, допущенными при поглощении швейцарского банка Credit Suisse (CS) его конкурентом UBS. Там добавили, что генпрокуратура создала систему мониторинга для принятия незамедлительных мер в случае возникновения обстоятельств, относящихся к сфере ее деятельности. "Генеральная прокуратура стремится получить общее представление о многочисленных аспектах событий, связанных с CS – особенно тех, которые были описаны в СМИ, – а также… оценить имеющуюся информацию. Это было сделано для того, чтобы проанализировать и выявить любые уголовные преступления, которые могут подпадать под компетенцию… генпрокуратуры", - отметили в ведомстве. Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).
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швейцария, credit suisse , ubs, банкротство silicon valley bank, в мире, экономика
Швейцария, Credit Suisse , UBS, Банкротство Silicon Valley Bank, В мире, Экономика
Прокуратура Швейцарии расследует дело о поглощении Credit Suisse банком UBS

Прокуратура Швейцарии начала расследование по делу о поглощении Credit Suisse банком UBS

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила РИА Новости, что начала расследование в связи с возможными нарушениями, допущенными при поглощении швейцарского банка Credit Suisse (CS) его конкурентом UBS.
«
"Генеральная прокуратура Швейцарии приняла к сведению освещение в СМИ событий последних нескольких дней, связанных с CS, и провела оценку ситуации со всеми задействованными внутренними департаментами. Кроме того, были установлены контакты с национальными и кантональными властями. В ходе этого процесса были также изданы постановления о проведении расследования", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что генпрокуратура создала систему мониторинга для принятия незамедлительных мер в случае возникновения обстоятельств, относящихся к сфере ее деятельности.
"Генеральная прокуратура стремится получить общее представление о многочисленных аспектах событий, связанных с CS – особенно тех, которые были описаны в СМИ, – а также… оценить имеющуюся информацию. Это было сделано для того, чтобы проанализировать и выявить любые уголовные преступления, которые могут подпадать под компетенцию… генпрокуратуры", - отметили в ведомстве.
Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).
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