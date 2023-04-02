https://ria.ru/20230402/avtomobil-1862531151.html

В Дамаске взорвался заминированный автомобиль

В Дамаске взорвался заминированный автомобиль - РИА Новости, 02.04.2023

В Дамаске взорвался заминированный автомобиль

Заминированный автомобиль взорвался в районе Меззе на западе Дамаска, заявил РИА Новости источник в полиции сирийской столицы. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T23:24

2023-04-02T23:24

2023-04-02T23:35

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дамаск (город)

сирия

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ДАМАСК, 2 апр - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в районе Меззе на западе Дамаска, заявил РИА Новости источник в полиции сирийской столицы.Источник добавил, что пожарные бригады пытаются потушить огонь, на месте присутствуют машины скорой помощи.Также источник заявил, что сообщения о взрыве рядом с военным аэродромом Меззе не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20230401/siriya-1862410467.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дамаск (город), сирия