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В Дамаске взорвался заминированный автомобиль - РИА Новости, 02.04.2023
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Война в Сирии
 
23:24 02.04.2023 (обновлено: 23:35 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/avtomobil-1862531151.html
В Дамаске взорвался заминированный автомобиль
В Дамаске взорвался заминированный автомобиль - РИА Новости, 02.04.2023
В Дамаске взорвался заминированный автомобиль
Заминированный автомобиль взорвался в районе Меззе на западе Дамаска, заявил РИА Новости источник в полиции сирийской столицы. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T23:24
2023-04-02T23:35
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ДАМАСК, 2 апр - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в районе Меззе на западе Дамаска, заявил РИА Новости источник в полиции сирийской столицы.Источник добавил, что пожарные бригады пытаются потушить огонь, на месте присутствуют машины скорой помощи.Также источник заявил, что сообщения о взрыве рядом с военным аэродромом Меззе не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20230401/siriya-1862410467.html
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в мире, дамаск (город), сирия
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Сирия
В Дамаске взорвался заминированный автомобиль

На западе Дамаска взорвался заминированный автомобиль, информации о пострадавших нет

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВ Дамаске
В Дамаске - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В Дамаске. Архивное фото
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ДАМАСК, 2 апр - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в районе Меззе на западе Дамаска, заявил РИА Новости источник в полиции сирийской столицы.
«
"Взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном в районе Меззе… Информации о пострадавших на данный момент нет", - сообщил источник.
Источник добавил, что пожарные бригады пытаются потушить огонь, на месте присутствуют машины скорой помощи.
Также источник заявил, что сообщения о взрыве рядом с военным аэродромом Меззе не соответствуют действительности.
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