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В Дамаске взорвался заминированный автомобиль
В Дамаске взорвался заминированный автомобиль - РИА Новости, 02.04.2023
В Дамаске взорвался заминированный автомобиль
Заминированный автомобиль взорвался в районе Меззе на западе Дамаска, заявил РИА Новости источник в полиции сирийской столицы. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T23:24
2023-04-02T23:24
2023-04-02T23:35
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ДАМАСК, 2 апр - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в районе Меззе на западе Дамаска, заявил РИА Новости источник в полиции сирийской столицы.Источник добавил, что пожарные бригады пытаются потушить огонь, на месте присутствуют машины скорой помощи.Также источник заявил, что сообщения о взрыве рядом с военным аэродромом Меззе не соответствуют действительности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дамаск (город), сирия
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Сирия
В Дамаске взорвался заминированный автомобиль
На западе Дамаска взорвался заминированный автомобиль, информации о пострадавших нет
ДАМАСК, 2 апр - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в районе Меззе на западе Дамаска, заявил РИА Новости источник в полиции сирийской столицы.
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"Взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном в районе Меззе… Информации о пострадавших на данный момент нет", - сообщил источник.
Источник добавил, что пожарные бригады пытаются потушить огонь, на месте присутствуют машины скорой помощи.
Также источник заявил, что сообщения о взрыве рядом с военным аэродромом Меззе не соответствуют действительности.
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