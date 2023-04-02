https://ria.ru/20230402/avdeevka-1862448313.html

В Авдеевке прячут детей от принудительной эвакуации, заявили на Украине

В Авдеевке прячут детей от принудительной эвакуации, заявили на Украине - РИА Новости, 02.04.2023

В Авдеевке прячут детей от принудительной эвакуации, заявили на Украине

Украинские власти возмущаются тем, что жители подконтрольной Киеву Авдеевки под Донецком прячут своих детей от принудительной эвакуации. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:26

2023-04-02T11:26

2023-04-02T11:26

специальная военная операция на украине

украина

авдеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Украинские власти возмущаются тем, что жители подконтрольной Киеву Авдеевки под Донецком прячут своих детей от принудительной эвакуации. "Это какой-то квест по поиску детей. Было пять детей, а потом еще троих нашли. Они (родители) их прячут, чтобы их не вывозили, это вверх безответственности. Приходим, спрашиваем, где ребенок, они говорят, что вывезли к родственникам, спрашиваем контакты родственников – не дают. Ну как так?" - возмутился в эфире телеканала "Рада" в воскресенье начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. Ранее власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по воспитанию детей в случае отказа покинуть город Славянск и эвакуировать их принудительно. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.

украина

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, авдеевка, донецкая народная республика