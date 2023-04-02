https://ria.ru/20230402/avdeevka-1862448313.html
В Авдеевке прячут детей от принудительной эвакуации, заявили на Украине
В Авдеевке прячут детей от принудительной эвакуации, заявили на Украине - РИА Новости, 02.04.2023
В Авдеевке прячут детей от принудительной эвакуации, заявили на Украине
Украинские власти возмущаются тем, что жители подконтрольной Киеву Авдеевки под Донецком прячут своих детей от принудительной эвакуации. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:26
2023-04-02T11:26
2023-04-02T11:26
специальная военная операция на украине
украина
авдеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Украинские власти возмущаются тем, что жители подконтрольной Киеву Авдеевки под Донецком прячут своих детей от принудительной эвакуации. "Это какой-то квест по поиску детей. Было пять детей, а потом еще троих нашли. Они (родители) их прячут, чтобы их не вывозили, это вверх безответственности. Приходим, спрашиваем, где ребенок, они говорят, что вывезли к родственникам, спрашиваем контакты родственников – не дают. Ну как так?" - возмутился в эфире телеканала "Рада" в воскресенье начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. Ранее власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по воспитанию детей в случае отказа покинуть город Славянск и эвакуировать их принудительно. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Украинские власти и военные неоднократно заявляли, что город близок к окружению российскими войсками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
В Авдеевке прячут детей от принудительной эвакуации, заявили на Украине
Украинские власти жалуются, что жители Авдеевки прячут детей от принудительной эвакуации