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Асада пригласят на саммит ЛАГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2023
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15:31 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/asad-1862475971.html
Асада пригласят на саммит ЛАГ, сообщили СМИ
Асада пригласят на саммит ЛАГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2023
Асада пригласят на саммит ЛАГ, сообщили СМИ
Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств в мае, передает агентство Рейтер ссылкой на... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:31
2023-04-02T15:31
в мире
сирия
саудовская аравия
дамаск (город)
башар асад
лига арабских государств
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости/Прайм. Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств в мае, передает агентство Рейтер ссылкой на осведомленные источники. "Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение на саммит, который запланирован на 19 мая", - говорится в сообщении агентства. Ранее Рейтер со ссылкой на источники писало, что Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем десять лет после разрыва отношений. Газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на арабских и европейских чиновников, что ряд арабских стран, не сотрудничающих с правительством Асада, стремятся восстановить с ним отношения. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, закрыв дипмиссию в Дамаске и выслав сирийского посла. В 2012 году большинство арабских государств отозвали глав своих дипмиссий из Сирии в знак протеста против политики президента Асада, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений. В настоящее время ряд арабских стран предпринимают усилия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств, где ее членство было прекращено после массовых выступлений в начале "арабской весны" в 2011 году.
https://ria.ru/20230315/lavrov-1858027745.html
https://ria.ru/20230327/posolstva-1860858139.html
сирия
саудовская аравия
дамаск (город)
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в мире, сирия, саудовская аравия, дамаск (город), башар асад, лига арабских государств
В мире, Сирия, Саудовская Аравия, Дамаск (город), Башар Асад, Лига арабских государств
Асада пригласят на саммит ЛАГ, сообщили СМИ

Рейтер: Саудовская Аравия хочет пригласить Асада на саммит Лиги арабских государств

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости/Прайм. Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств в мае, передает агентство Рейтер ссылкой на осведомленные источники.
"Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение на саммит, который запланирован на 19 мая", - говорится в сообщении агентства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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15 марта, 14:03
Ранее Рейтер со ссылкой на источники писало, что Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем десять лет после разрыва отношений. Газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на арабских и европейских чиновников, что ряд арабских стран, не сотрудничающих с правительством Асада, стремятся восстановить с ним отношения.
Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, закрыв дипмиссию в Дамаске и выслав сирийского посла.
В 2012 году большинство арабских государств отозвали глав своих дипмиссий из Сирии в знак протеста против политики президента Асада, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений. В настоящее время ряд арабских стран предпринимают усилия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств, где ее членство было прекращено после массовых выступлений в начале "арабской весны" в 2011 году.
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В миреСирияСаудовская АравияДамаск (город)Башар АсадЛига арабских государств
 
 
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