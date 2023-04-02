https://ria.ru/20230402/asad-1862475971.html

Асада пригласят на саммит ЛАГ, сообщили СМИ

Асада пригласят на саммит ЛАГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2023

Асада пригласят на саммит ЛАГ, сообщили СМИ

Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств в мае, передает агентство Рейтер ссылкой на... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T15:31

2023-04-02T15:31

2023-04-02T15:31

в мире

сирия

саудовская аравия

дамаск (город)

башар асад

лига арабских государств

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости/Прайм. Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств в мае, передает агентство Рейтер ссылкой на осведомленные источники. "Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в ближайшие недели отправится в Дамаск, чтобы передать Асаду официальное приглашение на саммит, который запланирован на 19 мая", - говорится в сообщении агентства. Ранее Рейтер со ссылкой на источники писало, что Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем десять лет после разрыва отношений. Газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на арабских и европейских чиновников, что ряд арабских стран, не сотрудничающих с правительством Асада, стремятся восстановить с ним отношения. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, закрыв дипмиссию в Дамаске и выслав сирийского посла. В 2012 году большинство арабских государств отозвали глав своих дипмиссий из Сирии в знак протеста против политики президента Асада, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений. В настоящее время ряд арабских стран предпринимают усилия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств, где ее членство было прекращено после массовых выступлений в начале "арабской весны" в 2011 году.

https://ria.ru/20230315/lavrov-1858027745.html

https://ria.ru/20230327/posolstva-1860858139.html

сирия

саудовская аравия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, саудовская аравия, дамаск (город), башар асад, лига арабских государств