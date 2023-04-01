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Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:26 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/zemlya-1862317577.html
Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки
Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки - РИА Новости, 01.04.2023
Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки
Земельные участки в Крыму получат все крымчане-участники специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцы, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:26
2023-04-01T09:26
специальная военная операция на украине
севастополь
украина
россия
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
владимир путин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Земельные участки в Крыму получат все крымчане-участники специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцы, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первые земельные участки будут выданы 7 апреля. Все они в прибрежной зоне. "Земельные участки предоставляются всем участникам СВО, при подтверждении постоянной крымской прописки по состоянию на 24.02.2022 и при наличии справки, подтверждающей участие в СВО, выданной командиром войсковой части", - сказал Константинов. Ранее власти Крыма сообщали о сокращении числа документов, необходимых участникам спецоперации для получения бесплатного земельного участка. Для подачи заявки необходимы копии всех страниц паспорта с указанием постоянной регистрации на 24 февраля 2022 года и справка о выполнении задач в зоне спецоперации. Власти Севастополя также готовят земельный фонд для выдачи участникам спецоперации под строительство жилья, почти 3,5 тысячи человек встали в очередь на получение земли, доложил ранее президенту РФ Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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севастополь, украина, россия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Украина, Россия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Общество
Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки

Все крымчане-участники СВО, включая добровольцев, получат земельные участки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Земельные участки в Крыму получат все крымчане-участники специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцы, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первые земельные участки будут выданы 7 апреля. Все они в прибрежной зоне.
"Земельные участки предоставляются всем участникам СВО, при подтверждении постоянной крымской прописки по состоянию на 24.02.2022 и при наличии справки, подтверждающей участие в СВО, выданной командиром войсковой части", - сказал Константинов.
Ранее власти Крыма сообщали о сокращении числа документов, необходимых участникам спецоперации для получения бесплатного земельного участка. Для подачи заявки необходимы копии всех страниц паспорта с указанием постоянной регистрации на 24 февраля 2022 года и справка о выполнении задач в зоне спецоперации.
Власти Севастополя также готовят земельный фонд для выдачи участникам спецоперации под строительство жилья, почти 3,5 тысячи человек встали в очередь на получение земли, доложил ранее президенту РФ Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольУкраинаРоссияВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинОбщество
 
 
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