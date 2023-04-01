https://ria.ru/20230401/zemlya-1862317577.html
Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки
Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки - РИА Новости, 01.04.2023
Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки
Земельные участки в Крыму получат все крымчане-участники специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцы, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:26
2023-04-01T09:26
2023-04-01T09:26
специальная военная операция на украине
севастополь
украина
россия
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857458437_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_f9b430941a54b9b627dbaecf91e134f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Земельные участки в Крыму получат все крымчане-участники специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцы, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первые земельные участки будут выданы 7 апреля. Все они в прибрежной зоне. "Земельные участки предоставляются всем участникам СВО, при подтверждении постоянной крымской прописки по состоянию на 24.02.2022 и при наличии справки, подтверждающей участие в СВО, выданной командиром войсковой части", - сказал Константинов. Ранее власти Крыма сообщали о сокращении числа документов, необходимых участникам спецоперации для получения бесплатного земельного участка. Для подачи заявки необходимы копии всех страниц паспорта с указанием постоянной регистрации на 24 февраля 2022 года и справка о выполнении задач в зоне спецоперации. Власти Севастополя также готовят земельный фонд для выдачи участникам спецоперации под строительство жилья, почти 3,5 тысячи человек встали в очередь на получение земли, доложил ранее президенту РФ Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
https://ria.ru/20230331/prizyvnik-1862049680.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857458437_211:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_27ea83035a1aa7ffa8723203278eeacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, украина, россия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Украина, Россия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Общество
Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки
Все крымчане-участники СВО, включая добровольцев, получат земельные участки