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Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки

Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки - РИА Новости, 01.04.2023

Крымчане, участвующие в спецоперации, получат земельные участки

Земельные участки в Крыму получат все крымчане-участники специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцы, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T09:26

2023-04-01T09:26

2023-04-01T09:26

специальная военная операция на украине

севастополь

украина

россия

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

владимир путин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Земельные участки в Крыму получат все крымчане-участники специальной военной операции на Украине, в том числе добровольцы, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первые земельные участки будут выданы 7 апреля. Все они в прибрежной зоне. "Земельные участки предоставляются всем участникам СВО, при подтверждении постоянной крымской прописки по состоянию на 24.02.2022 и при наличии справки, подтверждающей участие в СВО, выданной командиром войсковой части", - сказал Константинов. Ранее власти Крыма сообщали о сокращении числа документов, необходимых участникам спецоперации для получения бесплатного земельного участка. Для подачи заявки необходимы копии всех страниц паспорта с указанием постоянной регистрации на 24 февраля 2022 года и справка о выполнении задач в зоне спецоперации. Власти Севастополя также готовят земельный фонд для выдачи участникам спецоперации под строительство жилья, почти 3,5 тысячи человек встали в очередь на получение земли, доложил ранее президенту РФ Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

https://ria.ru/20230331/prizyvnik-1862049680.html

севастополь

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, украина, россия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир путин, общество