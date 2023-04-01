https://ria.ru/20230401/zemletryasenie-1862350619.html

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 01.04.2023

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел вечером в субботу на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T14:13

2023-04-01T14:13

2023-04-01T14:13

происшествия

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел вечером в субботу на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Землетрясение зафиксировали в акватории Кроноцкого залива в 21.58 по местному времени (12.58 мск). "Глубина: 93 км, магнитуда: 4.8", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале учреждения. Землетрясение произошло в 136 километрах от села Мильково.

https://ria.ru/20230328/dagestan-1861126591.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, камчатский край