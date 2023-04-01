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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 01.04.2023
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14:13 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/zemletryasenie-1862350619.html
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 01.04.2023
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел вечером в субботу на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T14:13
2023-04-01T14:13
происшествия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел вечером в субботу на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Землетрясение зафиксировали в акватории Кроноцкого залива в 21.58 по местному времени (12.58 мск). "Глубина: 93 км, магнитуда: 4.8", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале учреждения. Землетрясение произошло в 136 километрах от села Мильково.
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происшествия, камчатский край
Происшествия, Камчатский край
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

На востоке Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел вечером в субботу на востоке Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Землетрясение зафиксировали в акватории Кроноцкого залива в 21.58 по местному времени (12.58 мск).
"Глубина: 93 км, магнитуда: 4.8", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале учреждения.
Землетрясение произошло в 136 километрах от села Мильково.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Дагестане произошло землетрясение
28 марта, 09:26
 
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