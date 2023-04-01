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МИД России в День дурака поздравил Зеленского с профессиональным праздником - РИА Новости, 01.04.2023
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16:26 01.04.2023 (обновлено: 16:38 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862367210.html
МИД России в День дурака поздравил Зеленского с профессиональным праздником
МИД России в День дурака поздравил Зеленского с профессиональным праздником - РИА Новости, 01.04.2023
МИД России в День дурака поздравил Зеленского с профессиональным праздником
МИД РФ поздравил Владимира Зеленского с "профессиональным праздником", заявив, что Украина теперь отмечает День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T16:26
2023-04-01T16:38
украина
россия
киев
владимир зеленский
антониу гутерриш
оон
ситуация вокруг упц
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МИД РФ поздравил Владимира Зеленского с "профессиональным праздником", заявив, что Украина теперь отмечает День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры и гонениями на православных. Ранее утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230401/sud-1862347257.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, антониу гутерриш, оон, ситуация вокруг упц, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России в День дурака поздравил Зеленского с профессиональным праздником

МИД России: раньше День дурака на Украине отмечали Юмориной, сегодня — арестом митрополита

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МИД РФ поздравил Владимира Зеленского с "профессиональным праздником", заявив, что Украина теперь отмечает День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры и гонениями на православных.
«
"Раньше День дурака на Украине отмечали одесской Юмориной. Сейчас - арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В Киеве начался суд о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры
Вчера, 13:42
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Верующие и полицейские на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Офис Зеленского призвал "физически зачистить" УПЦ
31 марта, 17:53
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАнтониу ГутерришООНСитуация вокруг УПЦМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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