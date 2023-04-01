https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862354472.html
Сестра Ким Чен Ына заявила о "неизлечимой мании величия" Зеленского
Сестра Ким Чен Ына заявила о "неизлечимой мании величия" Зеленского - РИА Новости, 01.04.2023
Сестра Ким Чен Ына заявила о "неизлечимой мании величия" Зеленского
Украинские власти зря надеются на "дырявый" ядерный зонтик США, стремясь сами обзавестись ядерным оружием, заявила сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T14:58
2023-04-01T14:58
2023-04-01T17:32
в мире
ким чен ын
украина
владимир зеленский
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СЕУЛ, 1 апр — РИА Новости. Украинские власти зря надеются на "дырявый" ядерный зонтик США, стремясь сами обзавестись ядерным оружием, заявила сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство КНДР.Ким Ё Чжон указала на опубликованную на сайте администрации президента республики петицию с призывом разместить на территории страны ядерное оружие США или получить свое. Политик напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский еще в 2022 году открыто высказал намерение Украины вернуть статус ядерной державы, а петиция — лишь политическая уловка его правительства."То, что Зеленский, болтая о размещении ядерного оружия США или разработке собственного, ставит на кон судьбу своей страны и народа ради сохранения собственной жизни, показывает его крайне опасные политические амбиции", — отметила Ким Ё Чжон.Она заявила, что украинский президент, который изначально не способен противостоять Москве, теперь смотрит на США как на "хозяина" и "попрошайничает", стоит ему открыть рот."Если он, как сейчас, продолжит быть одержимым ядерным оружием, это, наоборот, еще более явно поставит (Украину. — Прим. ред.) под прицел ядерного оружия России. <…> Если Зеленский рассчитывал, что, только спрятавшись под и так уже дырявым во многих местах ядерным зонтиком США, они смогут избежать сильного внезапного нападения России, то они (киевские власти. — Прим. ред.), несомненно, идут неверной дорогой, последней дорогой", — заключила сестра Ким Чен Ына.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Но в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862352572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, украина, владимир зеленский
В мире, Ким Чен Ын, Украина, Владимир Зеленский
Сестра Ким Чен Ына заявила о "неизлечимой мании величия" Зеленского
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон: Зеленский рискует своей страной, говоря о ядерном оружии
СЕУЛ, 1 апр — РИА Новости. Украинские власти зря надеются на "дырявый" ядерный зонтик США, стремясь сами обзавестись ядерным оружием, заявила сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство КНДР.
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"Впав в неизлечимую манию величия, говоря, что могут одолеть Россию, власти Украины не способны ни элементарно увидеть, что за этим последует, ни осилить последствия, навлекая на себя угрожающую их жизни ядерную катастрофу", — подчеркнула она.
Ким Ё Чжон указала на опубликованную на сайте администрации президента республики петицию с призывом разместить на территории страны ядерное оружие США или получить свое. Политик напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский еще в 2022 году открыто высказал намерение Украины
вернуть статус ядерной державы, а петиция — лишь политическая уловка его правительства.
"То, что Зеленский, болтая о размещении ядерного оружия США или разработке собственного, ставит на кон судьбу своей страны и народа ради сохранения собственной жизни, показывает его крайне опасные политические амбиции", — отметила Ким Ё Чжон.
США заняли выжидательную позицию по ситуации на Украине, считает эксперт
Она заявила, что украинский президент, который изначально не способен противостоять Москве
, теперь смотрит на США как на "хозяина" и "попрошайничает", стоит ему открыть рот.
"Если он, как сейчас, продолжит быть одержимым ядерным оружием, это, наоборот, еще более явно поставит (Украину. — Прим. ред.) под прицел ядерного оружия России. <…> Если Зеленский рассчитывал, что, только спрятавшись под и так уже дырявым во многих местах ядерным зонтиком США, они смогут избежать сильного внезапного нападения России, то они (киевские власти. — Прим. ред.), несомненно, идут неверной дорогой, последней дорогой", — заключила сестра Ким Чен Ына.
После распада СССР
Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Но в 1994 году Украина
подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
В феврале 2022 года Владимир Зеленский
на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
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