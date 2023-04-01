https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862354472.html

Сестра Ким Чен Ына заявила о "неизлечимой мании величия" Зеленского

Сестра Ким Чен Ына заявила о "неизлечимой мании величия" Зеленского - РИА Новости, 01.04.2023

Сестра Ким Чен Ына заявила о "неизлечимой мании величия" Зеленского

Украинские власти зря надеются на "дырявый" ядерный зонтик США, стремясь сами обзавестись ядерным оружием, заявила сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T14:58

2023-04-01T14:58

2023-04-01T17:32

в мире

ким чен ын

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg

СЕУЛ, 1 апр — РИА Новости. Украинские власти зря надеются на "дырявый" ядерный зонтик США, стремясь сами обзавестись ядерным оружием, заявила сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство КНДР.Ким Ё Чжон указала на опубликованную на сайте администрации президента республики петицию с призывом разместить на территории страны ядерное оружие США или получить свое. Политик напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский еще в 2022 году открыто высказал намерение Украины вернуть статус ядерной державы, а петиция — лишь политическая уловка его правительства."То, что Зеленский, болтая о размещении ядерного оружия США или разработке собственного, ставит на кон судьбу своей страны и народа ради сохранения собственной жизни, показывает его крайне опасные политические амбиции", — отметила Ким Ё Чжон.Она заявила, что украинский президент, который изначально не способен противостоять Москве, теперь смотрит на США как на "хозяина" и "попрошайничает", стоит ему открыть рот."Если он, как сейчас, продолжит быть одержимым ядерным оружием, это, наоборот, еще более явно поставит (Украину. — Прим. ред.) под прицел ядерного оружия России. <…> Если Зеленский рассчитывал, что, только спрятавшись под и так уже дырявым во многих местах ядерным зонтиком США, они смогут избежать сильного внезапного нападения России, то они (киевские власти. — Прим. ред.), несомненно, идут неверной дорогой, последней дорогой", — заключила сестра Ким Чен Ына.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Но в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".

https://ria.ru/20230401/ukraina-1862352572.html

https://ria.ru/20230401/sanktsii-1862352763.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ким чен ын, украина, владимир зеленский