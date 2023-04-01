Минск ратифицировал соглашение СНГ о реагировании на ЧС в здравоохранении
Лукашенко ратифицировал соглашение СНГ о реагировании на ЧС в сфере здравоохранения
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
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"Ратифицировать соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, подписанное в Астане 28 октября 2022 года", - говорится в законе, подписанном Лукашенко.
Закон определяет компетентным органом, ответственным за реализацию соглашения со стороны Белоруссии, министерство здравоохранения.
Ранее в марте законопроект ратифицировал белорусский парламент. С подписанием закона президентом Белоруссия завершила внутринациональную процедуру ратификации соглашения.
Документом предусмотрена возможность совместного проведения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными инфекционными или массовыми неинфекционными заболеваниями, отравлениями, требующими скоординированных ответных мер. Документ учитывает положения соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развивает и конкретизирует данные положения применительно к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.
В октябре прошлого года главы правительств стран СНГ в Астане подписали соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на ЧС в области общественного здравоохранения. Тогда руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова говорила, что принятие соглашения будет способствовать формированию в Содружестве системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Документ регламентирует порядок помощи по ликвидации таких ЧС государствам СНГ, в том числе путем привлечения мобильных противоэпидемических формирований стран Содружества. Также в соглашении определяются основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.