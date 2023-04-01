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Минск ратифицировал соглашение СНГ о реагировании на ЧС в здравоохранении - РИА Новости, 01.04.2023
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01:43 01.04.2023 (обновлено: 02:40 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/zdravokhranenie-1862300634.html
Минск ратифицировал соглашение СНГ о реагировании на ЧС в здравоохранении
Минск ратифицировал соглашение СНГ о реагировании на ЧС в здравоохранении - РИА Новости, 01.04.2023
Минск ратифицировал соглашение СНГ о реагировании на ЧС в здравоохранении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T01:43
2023-04-01T02:40
в мире
белоруссия
астана
минск
александр лукашенко
анна попова
снг
содружество
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии. Закон определяет компетентным органом, ответственным за реализацию соглашения со стороны Белоруссии, министерство здравоохранения. Ранее в марте законопроект ратифицировал белорусский парламент. С подписанием закона президентом Белоруссия завершила внутринациональную процедуру ратификации соглашения. Документом предусмотрена возможность совместного проведения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными инфекционными или массовыми неинфекционными заболеваниями, отравлениями, требующими скоординированных ответных мер. Документ учитывает положения соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развивает и конкретизирует данные положения применительно к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. В октябре прошлого года главы правительств стран СНГ в Астане подписали соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на ЧС в области общественного здравоохранения. Тогда руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова говорила, что принятие соглашения будет способствовать формированию в Содружестве системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Документ регламентирует порядок помощи по ликвидации таких ЧС государствам СНГ, в том числе путем привлечения мобильных противоэпидемических формирований стран Содружества. Также в соглашении определяются основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.
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в мире, белоруссия, астана, минск, александр лукашенко, анна попова, снг, содружество
В мире, Белоруссия, Астана, Минск, Александр Лукашенко, Анна Попова, СНГ, Содружество
Минск ратифицировал соглашение СНГ о реагировании на ЧС в здравоохранении

Лукашенко ратифицировал соглашение СНГ о реагировании на ЧС в сфере здравоохранения

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
«
"Ратифицировать соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, подписанное в Астане 28 октября 2022 года", - говорится в законе, подписанном Лукашенко.
Закон определяет компетентным органом, ответственным за реализацию соглашения со стороны Белоруссии, министерство здравоохранения.
Ранее в марте законопроект ратифицировал белорусский парламент. С подписанием закона президентом Белоруссия завершила внутринациональную процедуру ратификации соглашения.
Документом предусмотрена возможность совместного проведения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными инфекционными или массовыми неинфекционными заболеваниями, отравлениями, требующими скоординированных ответных мер. Документ учитывает положения соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развивает и конкретизирует данные положения применительно к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.
В октябре прошлого года главы правительств стран СНГ в Астане подписали соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на ЧС в области общественного здравоохранения. Тогда руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова говорила, что принятие соглашения будет способствовать формированию в Содружестве системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Документ регламентирует порядок помощи по ликвидации таких ЧС государствам СНГ, в том числе путем привлечения мобильных противоэпидемических формирований стран Содружества. Также в соглашении определяются основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.
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В миреБелоруссияАстанаМинскАлександр ЛукашенкоАнна ПоповаСНГСодружество
 
 
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