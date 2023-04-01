https://ria.ru/20230401/zaes-1862324045.html

Рогов считает, что Киев близок к осознанию потери Запорожской АЭС навсегда

Рогов считает, что Киев близок к осознанию потери Запорожской АЭС навсегда - РИА Новости, 01.04.2023

Рогов считает, что Киев близок к осознанию потери Запорожской АЭС навсегда

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что позиция Украины по контролю над Запорожской АЭС обусловлена прохождением Киевом... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:17

2023-04-01T10:17

2023-04-01T10:17

владимир рогов

запорожская область

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592b6357dab760d4df5a64f5e0e7515.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что позиция Украины по контролю над Запорожской АЭС обусловлена прохождением Киевом стадии принятия того, что ЗАЭС навсегда в РФ. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявив, что за полгода ситуация вокруг ЗАЭС не сдвинулась с мертвой точки. По его словам, украинская сторона рассчитывала на возращение АЭС под свою юрисдикцию. "Заявления представителей киевского режима о возвращении контроля над Запорожской АЭС, видимо, продиктованы депрессией и принятием того, что Запорожская область навсегда вернулась домой в Россию. У принятия неизбежного есть пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Запорожская АЭС - собственность России, и это четкая государственная позиция. То, что ЗАЭС раз и навсегда собственность России, это четко понимают и на Западе. Именно поэтому они и ввели санкции против этого российского предприятия", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, киевские власти хотели бы, чтобы Гросси принес им на "блюдце" атомную станцию, которую они бы потом использовали как военный плацдарм для обстрела Запорожской области. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.

https://ria.ru/20230331/magate-1862191528.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс