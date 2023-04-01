https://ria.ru/20230401/zabaykale-1862304969.html

В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток

В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток - РИА Новости, 01.04.2023

В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток

Шестнадцатилетний подросток, который упал в заброшенную угольную шахту в посёлке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье, погиб, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T04:35

2023-04-01T04:35

2023-04-01T04:35

борзинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЧИТА, 1 апр - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, который упал в заброшенную угольную шахту в посёлке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье, погиб, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. Ранее сообщалось, что юноша пропал на территории заброшенной угольной шахты. По одной из версий, он упал в провал, образовавшийся в результате обрушения бывших стволов шахты. "1 апреля около 3 часов ночи в ходе поисковых работ в посёлке Шерловая Гора сотрудники МЧС обнаружили тело 16-летнего подростка, пропавшего накануне. Его тело было обнаружено в стволе заброшенной шахты на глубине около 20 метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи направили тело погибшего для проведения судебной медицинской экспертизы. Доследственная проверка продолжается.

https://ria.ru/20230313/rabochiy-1857553136.html

борзинский район

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борзинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия