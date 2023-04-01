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В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток - РИА Новости, 01.04.2023
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04:35 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/zabaykale-1862304969.html
В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток
В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток - РИА Новости, 01.04.2023
В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток
Шестнадцатилетний подросток, который упал в заброшенную угольную шахту в посёлке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье, погиб, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T04:35
2023-04-01T04:35
борзинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЧИТА, 1 апр - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, который упал в заброшенную угольную шахту в посёлке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье, погиб, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. Ранее сообщалось, что юноша пропал на территории заброшенной угольной шахты. По одной из версий, он упал в провал, образовавшийся в результате обрушения бывших стволов шахты. "1 апреля около 3 часов ночи в ходе поисковых работ в посёлке Шерловая Гора сотрудники МЧС обнаружили тело 16-летнего подростка, пропавшего накануне. Его тело было обнаружено в стволе заброшенной шахты на глубине около 20 метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи направили тело погибшего для проведения судебной медицинской экспертизы. Доследственная проверка продолжается.
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борзинский район
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борзинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Борзинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту подросток

В Забайкалье погиб упавший в заброшенную шахту шестнадцатилетний подросток

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЧИТА, 1 апр - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, который упал в заброшенную угольную шахту в посёлке Шерловая Гора Борзинского района в Забайкалье, погиб, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
Ранее сообщалось, что юноша пропал на территории заброшенной угольной шахты. По одной из версий, он упал в провал, образовавшийся в результате обрушения бывших стволов шахты.
"1 апреля около 3 часов ночи в ходе поисковых работ в посёлке Шерловая Гора сотрудники МЧС обнаружили тело 16-летнего подростка, пропавшего накануне. Его тело было обнаружено в стволе заброшенной шахты на глубине около 20 метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи направили тело погибшего для проведения судебной медицинской экспертизы. Доследственная проверка продолжается.
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