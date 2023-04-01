https://ria.ru/20230401/yug-1862305795.html

Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ

Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 01.04.2023

Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ

Штурмовые подразделения группировки ВС России "Юг" уничтожили два украинских опорных пункта на Донецком направлении в районе Марьинки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T05:08

2023-04-01T05:08

2023-04-01T09:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки ВС России "Юг" уничтожили два украинских опорных пункта на Донецком направлении в районе Марьинки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Действия российских бойцов поддерживали танки и бронетранспортеры.В конце марта врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что для освобождения Марьинки осталось взять один участок в западной части города. При этом он подчеркнул, что украинские войска по-прежнему "упираются" и продолжают переброску резервов.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

https://ria.ru/20230401/yug-1862305689.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины