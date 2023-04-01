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Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 01.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 01.04.2023 (обновлено: 09:10 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/yug-1862305795.html
Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ
Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ - РИА Новости, 01.04.2023
Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ
Штурмовые подразделения группировки ВС России "Юг" уничтожили два украинских опорных пункта на Донецком направлении в районе Марьинки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T05:08
2023-04-01T09:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки ВС России "Юг" уничтожили два украинских опорных пункта на Донецком направлении в районе Марьинки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Действия российских бойцов поддерживали танки и бронетранспортеры.В конце марта врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что для освобождения Марьинки осталось взять один участок в западной части города. При этом он подчеркнул, что украинские войска по-прежнему "упираются" и продолжают переброску резервов.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230401/yug-1862305689.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта ВСУ

Группировка "Юг" в районе Марьинки уничтожила два опорных пункта и до 15 солдат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки ВС России "Юг" уничтожили два украинских опорных пункта на Донецком направлении в районе Марьинки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«
"В ходе боя потери противника составили до 15 человек", — уточнил он.
Действия российских бойцов поддерживали танки и бронетранспортеры.
В конце марта врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что для освобождения Марьинки осталось взять один участок в западной части города. При этом он подчеркнул, что украинские войска по-прежнему "упираются" и продолжают переброску резервов.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Группировка "Юг" уничтожила на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ
Вчера, 05:04
 
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