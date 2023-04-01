https://ria.ru/20230401/yug-1862305689.html

Группировка "Юг" уничтожила на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 01.04.2023

Группировка "Юг" уничтожила на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ

Группировка ВС России "Юг" на Авдеевском направлении уничтожила украинскую гаубицу Д-20, а также взводный опорный пункт и до десяти военнослужащих, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T05:04

2023-04-01T05:04

2023-04-01T15:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Группировка ВС России "Юг" на Авдеевском направлении уничтожила украинскую гаубицу Д-20, а также взводный опорный пункт и до десяти военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма."На Авдеевском направлении расчетами батареи гаубиц "Мста-Б" артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожен еще один взводный опорный пункт противника с безвозвратными потерями до десяти военнослужащих ВСУ. На этом же направлении в ходе контрбатарейной борьбы батареей 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" на огневой позиции уничтожено артиллерийское орудие Д-20 Вооруженных сил Украины", — сообщил Бигма.

https://ria.ru/20230331/pvo-1862219243.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире