https://ria.ru/20230401/yakutiya-1862389674.html

Николаев: создание новых транспортных коридоров с Китаем выгодно для Якутии

Николаев: создание новых транспортных коридоров с Китаем выгодно для Якутии - РИА Новости, 01.04.2023

Николаев: создание новых транспортных коридоров с Китаем выгодно для Якутии

Создание новых транспортных коридоров с Китаем будет выгодно для Якутии и даст мощный стимул для развития угольной промышленности и добычи железных руд,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T19:09

2023-04-01T19:09

2023-04-01T19:09

республика саха (якутия)

экономика

технологии

китай

россия

пекин

айсен николаев

чжан ханьхуэй

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ЯКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Создание новых транспортных коридоров с Китаем будет выгодно для Якутии и даст мощный стимул для развития угольной промышленности и добычи железных руд, рассказал глава республики Айсен Николаев в эфире телеканала "Якутия 24". Ранее сообщалось о том, что сотрудничество Якутии с Китаем обсуждалось на встрече главы республики Айсена Николаева с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем. Среди перспективных направлений глава региона назвал проект сотрудничества по строительству транспортно-логистического комплекса "Джалинда - Мохэ (КНР)". Двусторонние связи между Якутией и КНР развиваются давно и успешно. С 2004 года в Пекине работает представительство региона, укрепляются межрегиональные связи республики с рядом провинций КНР, 19 муниципальных образований Якутии установили побратимские связи с 24 муниципалитетами Китая в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. Николаев отметил, что по итогам 2022 года внешнеторговый оборот с Китаем оценочно вырос на 80% по сравнению с 2021 годом. По его словам, Якутия и Китай считают создание транспортных коридоров перспективным направлением для сотрудничества. С китайской стороной сейчас прорабатывается вопрос реализации возможностей по новым транспортным коридорам. "В силу разных объективных и субъективных причин он до сих пор не двигался и сейчас благодаря поддержке полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, усилиям Амурской области и нашей республики, а также участия китайской стороны, проект имеет все шансы быть реализованным в ближайшие годы. Конечно же, этот проект будет выгоден для Якутии. Сегодня нехватка железнодорожных мощностей не дают реализовываться проектам в угольной промышленности и по добыче железных руд. Уверен, что появление этой дороги даст мощный стимул для реализации намеченных планов, которые приведут к повышению качества жизни жителей Якутии", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20230328/yakutiya-1861310410.html

https://ria.ru/20230325/kitay-1860657223.html

китай

россия

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, китай, россия, пекин, айсен николаев, чжан ханьхуэй