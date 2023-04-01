Николаев: создание новых транспортных коридоров с Китаем выгодно для Якутии
Николаев: создание новых транспортных коридоров с Китаем будет выгодно для Якутии
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 апр - РИА Новости. Создание новых транспортных коридоров с Китаем будет выгодно для Якутии и даст мощный стимул для развития угольной промышленности и добычи железных руд, рассказал глава республики Айсен Николаев в эфире телеканала "Якутия 24".
Ранее сообщалось о том, что сотрудничество Якутии с Китаем обсуждалось на встрече главы республики Айсена Николаева с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем. Среди перспективных направлений глава региона назвал проект сотрудничества по строительству транспортно-логистического комплекса "Джалинда - Мохэ (КНР)".
Двусторонние связи между Якутией и КНР развиваются давно и успешно. С 2004 года в Пекине работает представительство региона, укрепляются межрегиональные связи республики с рядом провинций КНР, 19 муниципальных образований Якутии установили побратимские связи с 24 муниципалитетами Китая в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь.
Николаев отметил, что по итогам 2022 года внешнеторговый оборот с Китаем оценочно вырос на 80% по сравнению с 2021 годом. По его словам, Якутия и Китай считают создание транспортных коридоров перспективным направлением для сотрудничества. С китайской стороной сейчас прорабатывается вопрос реализации возможностей по новым транспортным коридорам.
"В силу разных объективных и субъективных причин он до сих пор не двигался и сейчас благодаря поддержке полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, усилиям Амурской области и нашей республики, а также участия китайской стороны, проект имеет все шансы быть реализованным в ближайшие годы. Конечно же, этот проект будет выгоден для Якутии. Сегодня нехватка железнодорожных мощностей не дают реализовываться проектам в угольной промышленности и по добыче железных руд. Уверен, что появление этой дороги даст мощный стимул для реализации намеченных планов, которые приведут к повышению качества жизни жителей Якутии", - заявил глава региона.
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