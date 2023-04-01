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В Минобороны ФРГ предрекли Европе "вызовы, которые трудно себе представить" - РИА Новости, 01.04.2023
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14:32 01.04.2023 (обновлено: 16:58 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/vyzovy-1862351925.html
В Минобороны ФРГ предрекли Европе "вызовы, которые трудно себе представить"
В Минобороны ФРГ предрекли Европе "вызовы, которые трудно себе представить" - РИА Новости, 01.04.2023
В Минобороны ФРГ предрекли Европе "вызовы, которые трудно себе представить"
ЕС столкнется с серьезными вызовами, если следующий президент США перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил министр обороны Германии... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T14:32
2023-04-01T16:58
в мире
борис писториус
германия
нато
сша
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ЕС столкнется с серьезными вызовами, если следующий президент США перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в беседе с газетой Welt am Sonntag.При этом, по словам министра, следующему президенту США также придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Это означает, что необходимо "усиление европейской ответственности за безопасность и оборону в Европе", подчеркнул Писториус.Президентские выборы пройдут в США в начале ноября 2024 года. Ранее о НАТО критически высказывался республиканец Дональд Трамп, который уже заявил о намерении бороться за пост президента в 2024 году.
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в мире, борис писториус, германия, нато, сша
В мире, Борис Писториус, Германия, НАТО, США
В Минобороны ФРГ предрекли Европе "вызовы, которые трудно себе представить"

Минобороны Германии: снижение активности США в НАТО станет наихудшим вариантом для Европы

© AP Photo / Michael SohnМинистр обороны Германии Борис Писториус в Берлине
Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ЕС столкнется с серьезными вызовами, если следующий президент США перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в беседе с газетой Welt am Sonntag.
«
"Если произойдет наихудший сценарий и в Белый дом придет американский президент, который дистанцируется от Европы и НАТО, то мы столкнемся с вызовами, которые сейчас трудно себе представить", — сказал он.
При этом, по словам министра, следующему президенту США также придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Это означает, что необходимо "усиление европейской ответственности за безопасность и оборону в Европе", подчеркнул Писториус.
Президентские выборы пройдут в США в начале ноября 2024 года. Ранее о НАТО критически высказывался республиканец Дональд Трамп, который уже заявил о намерении бороться за пост президента в 2024 году.
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