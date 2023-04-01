В Минобороны ФРГ предрекли Европе "вызовы, которые трудно себе представить"
Минобороны Германии: снижение активности США в НАТО станет наихудшим вариантом для Европы
© AP Photo / Michael SohnМинистр обороны Германии Борис Писториус в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ЕС столкнется с серьезными вызовами, если следующий президент США перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в беседе с газетой Welt am Sonntag.
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"Если произойдет наихудший сценарий и в Белый дом придет американский президент, который дистанцируется от Европы и НАТО, то мы столкнемся с вызовами, которые сейчас трудно себе представить", — сказал он.
При этом, по словам министра, следующему президенту США также придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Это означает, что необходимо "усиление европейской ответственности за безопасность и оборону в Европе", подчеркнул Писториус.
Президентские выборы пройдут в США в начале ноября 2024 года. Ранее о НАТО критически высказывался республиканец Дональд Трамп, который уже заявил о намерении бороться за пост президента в 2024 году.