https://ria.ru/20230401/vyzovy-1862351925.html

В Минобороны ФРГ предрекли Европе "вызовы, которые трудно себе представить"

В Минобороны ФРГ предрекли Европе "вызовы, которые трудно себе представить" - РИА Новости, 01.04.2023

В Минобороны ФРГ предрекли Европе "вызовы, которые трудно себе представить"

ЕС столкнется с серьезными вызовами, если следующий президент США перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил министр обороны Германии... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T14:32

2023-04-01T14:32

2023-04-01T16:58

в мире

борис писториус

германия

нато

сша

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ЕС столкнется с серьезными вызовами, если следующий президент США перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в беседе с газетой Welt am Sonntag.При этом, по словам министра, следующему президенту США также придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Это означает, что необходимо "усиление европейской ответственности за безопасность и оборону в Европе", подчеркнул Писториус.Президентские выборы пройдут в США в начале ноября 2024 года. Ранее о НАТО критически высказывался республиканец Дональд Трамп, который уже заявил о намерении бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20230401/ssha-1862316517.html

германия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, борис писториус, германия, нато, сша