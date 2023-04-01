https://ria.ru/20230401/vodomety-1862412280.html
В Тель-Авиве полиция применила против протестующих водометы
В Тель-Авиве полиция применила против протестующих водометы - РИА Новости, 01.04.2023
В Тель-Авиве полиция применила против протестующих водометы
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих, перекрывших центральную автомагистраль в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T22:45
2023-04-01T22:45
2023-04-01T23:17
в мире
тель-авив
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих, перекрывших центральную автомагистраль в Тель-Авиве, сообщает корреспондент РИА Новости. В субботу десятки тысяч израильтян вышли на стихийные протесты в крупных городах против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. По данным организаторов протестов, по всей стране протестуют 450 000 человек, в том числе 230 000 в Тель-Авиве. Нетаньяху в понедельник объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Тем не менее, организаторы протестов, опасаясь, что противоречивый закон, предоставляющий коалиции контроль над назначениями судей, может быть оперативно вынесен на голосование, пообещали продолжать организовывать демонстрации до тех пор, пока реформа не будет полностью отклонена.
https://ria.ru/20230401/izrail-1862407965.html
тель-авив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Тель-Авиве полиция применила против протестующих водометы
В Тель-Авиве полиция применила водометы против протестующих, перекрывших автомагистраль