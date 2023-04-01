https://ria.ru/20230401/vinokur-1862333264.html

Мишустин поздравил Винокура с юбилеем

Мишустин поздравил Винокура с юбилеем - РИА Новости, 01.04.2023

Мишустин поздравил Винокура с юбилеем

Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 75-летним юбилеем, отметив, что юбиляр является человеком... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:48

2023-04-01T11:48

2023-04-01T11:48

культура

рсфср

россия

михаил мишустин

владимир винокур

культура

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 75-летним юбилеем, отметив, что юбиляр является человеком многогранного дарования, талантливым в каждом своем проявлении, сообщается на сайте кабмина. Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру 31 марта исполнилось 75 лет. "Человек многогранного дарования, талантливый в каждом своем проявлении, Вы по-настоящему уникальный артист, телеведущий и режиссер, поэт и рассказчик. Особый творческий стиль, мастерство импровизации, тонкая ирония, невероятная творческая энергия, наблюдательность и музыкальность позволяют Вам создавать яркие пародии, веселые монологи и скетчи", говорится в поздравлении. Мишустин заметил, что главное умение артиста - искренне, с юмором говорить о серьезных вещах, благодаря чему творчество артиста стало классикой, которую знают наизусть и цитируют. Глава правительства отметил, что зрители получают ощущение радости, отличное настроение с каждым выходом артиста на сцену, за что отвечают ему бурными овациями и неизменной любовью. Также Мишустин пожелал Винокуру удачи во всем, вдохновения, новых интересных работ, здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20230331/vinokur-1861289283.html

https://ria.ru/20230331/vinokur-1861578549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рсфср, россия, михаил мишустин, владимир винокур, культура