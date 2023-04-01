https://ria.ru/20230401/vinokur-1862333264.html
Мишустин поздравил Винокура с юбилеем
Мишустин поздравил Винокура с юбилеем - РИА Новости, 01.04.2023
Мишустин поздравил Винокура с юбилеем
Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 75-летним юбилеем, отметив, что юбиляр является человеком... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:48
2023-04-01T11:48
2023-04-01T11:48
культура
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россия
михаил мишустин
владимир винокур
культура
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 75-летним юбилеем, отметив, что юбиляр является человеком многогранного дарования, талантливым в каждом своем проявлении, сообщается на сайте кабмина. Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру 31 марта исполнилось 75 лет. "Человек многогранного дарования, талантливый в каждом своем проявлении, Вы по-настоящему уникальный артист, телеведущий и режиссер, поэт и рассказчик. Особый творческий стиль, мастерство импровизации, тонкая ирония, невероятная творческая энергия, наблюдательность и музыкальность позволяют Вам создавать яркие пародии, веселые монологи и скетчи", говорится в поздравлении. Мишустин заметил, что главное умение артиста - искренне, с юмором говорить о серьезных вещах, благодаря чему творчество артиста стало классикой, которую знают наизусть и цитируют. Глава правительства отметил, что зрители получают ощущение радости, отличное настроение с каждым выходом артиста на сцену, за что отвечают ему бурными овациями и неизменной любовью. Также Мишустин пожелал Винокуру удачи во всем, вдохновения, новых интересных работ, здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20230331/vinokur-1861289283.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, россия, михаил мишустин, владимир винокур, культура
Культура, РСФСР, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Винокур, Культура
Мишустин поздравил Винокура с юбилеем
Мишустин назвал Винокура человеком талантливым в каждом его проявлении
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил
народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 75-летним юбилеем, отметив, что юбиляр является человеком многогранного дарования, талантливым в каждом своем проявлении, сообщается на сайте кабмина.
Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру 31 марта исполнилось 75 лет.
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"Человек многогранного дарования, талантливый в каждом своем проявлении, Вы по-настоящему уникальный артист, телеведущий и режиссер, поэт и рассказчик. Особый творческий стиль, мастерство импровизации, тонкая ирония, невероятная творческая энергия, наблюдательность и музыкальность позволяют Вам создавать яркие пародии, веселые монологи и скетчи", говорится в поздравлении.
Мишустин заметил, что главное умение артиста - искренне, с юмором говорить о серьезных вещах, благодаря чему творчество артиста стало классикой, которую знают наизусть и цитируют. Глава правительства отметил, что зрители получают ощущение радости, отличное настроение с каждым выходом артиста на сцену, за что отвечают ему бурными овациями и неизменной любовью.
Также Мишустин пожелал Винокуру удачи во всем, вдохновения, новых интересных работ, здоровья и благополучия.
Биография Владимира Винокура