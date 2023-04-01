Рейтинг@Mail.ru
Парламентарии добьются запрета вейпов, уверен Слуцкий - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/veypy-1862357789.html
Парламентарии добьются запрета вейпов, уверен Слуцкий
Парламентарии добьются запрета вейпов, уверен Слуцкий - РИА Новости, 01.04.2023
Парламентарии добьются запрета вейпов, уверен Слуцкий
Отвечая на вопрос, будут ли запрещены вейпы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что парламентарии рано или поздно добьются этого, уточнив, что молодежь РФ может РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:19
2023-04-01T15:19
общество
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
вячеслав володин
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Отвечая на вопрос, будут ли запрещены вейпы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что парламентарии рано или поздно добьются этого, уточнив, что молодежь РФ может быть "крутой и без вейпов". Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей. Премьер-министр страны пообещал рассмотреть этот вопрос и сформировать позицию. "Россию нельзя уничтожить военным способом, поэтому нас пытаются оболванивать и одурманивать нашу молодёжь. Вейп - это одно из таких средств затяжной борьбы с нами. С помощью рекламы, через соцсети эту заразу внедряют нашему подрастающему поколению. Поверьте, вам есть, в чем быть крутыми и без вейпов... Они не менее опасны, чем обычные сигареты, а в чем-то и больше. Поэтому мы надеемся, что рано или поздно добьемся запрета этой дряни", - сказал он, отвечая на вопрос на лекции по международным отношениям для студентов Смоленской академии профессионального образования. Ранее Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведения в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.
https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html
https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, вячеслав володин, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Вячеслав Володин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Парламентарии добьются запрета вейпов, уверен Слуцкий

Слуцкий: парламентарии добьются запрета вейпов, российская молодежь крутая и без них

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Отвечая на вопрос, будут ли запрещены вейпы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что парламентарии рано или поздно добьются этого, уточнив, что молодежь РФ может быть "крутой и без вейпов".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей. Премьер-министр страны пообещал рассмотреть этот вопрос и сформировать позицию.
Система нагревания табака - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Нарколог рассказал, почему вейпы безвредными не бывают
23 марта, 16:17
"Россию нельзя уничтожить военным способом, поэтому нас пытаются оболванивать и одурманивать нашу молодёжь. Вейп - это одно из таких средств затяжной борьбы с нами. С помощью рекламы, через соцсети эту заразу внедряют нашему подрастающему поколению. Поверьте, вам есть, в чем быть крутыми и без вейпов... Они не менее опасны, чем обычные сигареты, а в чем-то и больше. Поэтому мы надеемся, что рано или поздно добьемся запрета этой дряни", - сказал он, отвечая на вопрос на лекции по международным отношениям для студентов Смоленской академии профессионального образования.
Ранее Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведения в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов.
Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.
Девушка с электронной сигаретой - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В России в полтора раза выросли продажи жидкостей для вейпов
20 марта, 06:25
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВячеслав ВолодинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала