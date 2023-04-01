https://ria.ru/20230401/veypy-1862357789.html

Парламентарии добьются запрета вейпов, уверен Слуцкий

Парламентарии добьются запрета вейпов, уверен Слуцкий - РИА Новости, 01.04.2023

Парламентарии добьются запрета вейпов, уверен Слуцкий

Отвечая на вопрос, будут ли запрещены вейпы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что парламентарии рано или поздно добьются этого, уточнив, что молодежь РФ может РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:19

2023-04-01T15:19

2023-04-01T15:19

общество

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

вячеслав володин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Отвечая на вопрос, будут ли запрещены вейпы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что парламентарии рано или поздно добьются этого, уточнив, что молодежь РФ может быть "крутой и без вейпов". Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей. Премьер-министр страны пообещал рассмотреть этот вопрос и сформировать позицию. "Россию нельзя уничтожить военным способом, поэтому нас пытаются оболванивать и одурманивать нашу молодёжь. Вейп - это одно из таких средств затяжной борьбы с нами. С помощью рекламы, через соцсети эту заразу внедряют нашему подрастающему поколению. Поверьте, вам есть, в чем быть крутыми и без вейпов... Они не менее опасны, чем обычные сигареты, а в чем-то и больше. Поэтому мы надеемся, что рано или поздно добьемся запрета этой дряни", - сказал он, отвечая на вопрос на лекции по международным отношениям для студентов Смоленской академии профессионального образования. Ранее Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В ГД была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведения в Госдуме парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Роспотребнадзор, Минздрав и МВД поддержали идею запрета вейпов, а вот в Минфине отметили, что полный запрет вейпов и жидкостей для них в РФ может привести к значительным потерям для федерального бюджета, а также к нелегальному обороту такой продукции.

https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html

https://ria.ru/20230320/veypov-1859021236.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, вячеслав володин, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)