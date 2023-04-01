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МИД Британии отреагировал на новую Концепцию внешней политики России
МИД Британии отреагировал на новую Концепцию внешней политики России - РИА Новости, 01.04.2023
МИД Британии отреагировал на новую Концепцию внешней политики России
Министерство иностранных дел Великобритании в своем аккаунте Twitter назвало утвержденную президентом России Владимиром Путиным Концепцию внешней политики... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:52
2023-04-01T13:52
2023-04-01T16:33
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании в своем аккаунте Twitter назвало утвержденную президентом России Владимиром Путиным Концепцию внешней политики страны первоапрельской шуткой.Последний раз Россия обновляла Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года Путин заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике, однако после обсуждения документа на совещании Совбеза президент поручил ее доработать. Обновленная концепция была утверждена 31 марта.В МИД отмечали, что исходят из того, что многое из обновленной концепции будет определять внешнеполитическую линию "в ближайшие четыре-шесть лет", чтобы, по словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексея Дробинина, "наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема".
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россия, великобритания, владимир путин, twitter, в мире
Россия, Великобритания, Владимир Путин, Twitter, В мире
МИД Британии отреагировал на новую Концепцию внешней политики России
МИД Великобритании назвал новую Концепцию внешней политики России первоапрельской шуткой
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Министерство иностранных дел Великобритании в своем аккаунте
Twitter назвало утвержденную президентом России Владимиром Путиным Концепцию внешней политики страны первоапрельской шуткой.
«
"День дурака завтра", — написали представители ведомства в посте.
Последний раз Россия обновляла Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года Путин заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике, однако после обсуждения документа на совещании Совбеза президент поручил ее доработать. Обновленная концепция была утверждена 31 марта.
В МИД отмечали, что исходят из того, что многое из обновленной концепции будет определять внешнеполитическую линию "в ближайшие четыре-шесть лет", чтобы, по словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексея Дробинина, "наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема".
Лавров рассказал, что предусматривает новая Концепция внешней политики