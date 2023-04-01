https://ria.ru/20230401/velikobritaniya-1862348293.html

МИД Британии отреагировал на новую Концепцию внешней политики России

МИД Британии отреагировал на новую Концепцию внешней политики России - РИА Новости, 01.04.2023

МИД Британии отреагировал на новую Концепцию внешней политики России

Министерство иностранных дел Великобритании в своем аккаунте Twitter назвало утвержденную президентом России Владимиром Путиным Концепцию внешней политики... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T13:52

2023-04-01T13:52

2023-04-01T16:33

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании в своем аккаунте Twitter назвало утвержденную президентом России Владимиром Путиным Концепцию внешней политики страны первоапрельской шуткой.Последний раз Россия обновляла Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года Путин заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике, однако после обсуждения документа на совещании Совбеза президент поручил ее доработать. Обновленная концепция была утверждена 31 марта.В МИД отмечали, что исходят из того, что многое из обновленной концепции будет определять внешнеполитическую линию "в ближайшие четыре-шесть лет", чтобы, по словам директора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексея Дробинина, "наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся "крутить педали" в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема".

https://ria.ru/20230331/politika-1862162239.html

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россия, великобритания, владимир путин, twitter, в мире