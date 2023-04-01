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"Он уже в курсе". Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят ВСУ
"Он уже в курсе". Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят ВСУ - РИА Новости, 01.04.2023
"Он уже в курсе". Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят ВСУ
Украинская армия может утратить контроль над несколькими регионами после разгрома группировки в Артемовске, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T21:32
2023-04-01T21:32
2023-04-01T22:17
политика
артемовск
украина
сша
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинская армия может утратить контроль над несколькими регионами после разгрома группировки в Артемовске, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.Ранее Риттер предрек капитуляцию украинских войск к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Киев перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор также предположил, что подразделения ВСУ в Артемовске начнут сдаваться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения. По словам военного, украинские подкрепления практически не могут прорваться в город.
https://ria.ru/20230401/porazhenie-1862398104.html
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политика, артемовск, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Артемовск, Украина, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Он уже в курсе". Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленскому сообщили, что ВСУ отступят из Запорожья и Донбасса