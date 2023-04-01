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"Он уже в курсе". Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят ВСУ - РИА Новости, 01.04.2023
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21:32 01.04.2023 (обновлено: 22:17 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862407139.html
"Он уже в курсе". Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят ВСУ
"Он уже в курсе". Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят ВСУ - РИА Новости, 01.04.2023
"Он уже в курсе". Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят ВСУ
Украинская армия может утратить контроль над несколькими регионами после разгрома группировки в Артемовске, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T21:32
2023-04-01T22:17
политика
артемовск
украина
сша
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинская армия может утратить контроль над несколькими регионами после разгрома группировки в Артемовске, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.Ранее Риттер предрек капитуляцию украинских войск к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Киев перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор также предположил, что подразделения ВСУ в Артемовске начнут сдаваться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения. По словам военного, украинские подкрепления практически не могут прорваться в город.
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политика, артемовск, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Артемовск, Украина, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Он уже в курсе". Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленскому сообщили, что ВСУ отступят из Запорожья и Донбасса

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинская армия может утратить контроль над несколькими регионами после разгрома группировки в Артемовске, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«

"Президента (Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского предупредили об этом (обрушении обороны ВСУ), поэтому он так упорно сражается за Бахмут (Артемовск). Если город падет, россияне очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс, затем продвинутся в Запорожье и Херсон и консолидируют свои силы в регионах, которые вошли в состав России", — спрогнозировал эксперт.

Ранее Риттер предрек капитуляцию украинских войск к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Киев перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор также предположил, что подразделения ВСУ в Артемовске начнут сдаваться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения. По словам военного, украинские подкрепления практически не могут прорваться в город.
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ПолитикаАртемовскУкраинаСШАСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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