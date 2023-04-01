https://ria.ru/20230401/ukraina-1862352572.html

США заняли выжидательную позицию по ситуации на Украине, считает эксперт

США заняли выжидательную позицию по ситуации на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 01.04.2023

США заняли выжидательную позицию по ситуации на Украине, считает эксперт

Заявления Пентагона о неготовности Украины вернуть себе территории в краткосрочной перспективе реалистичны с военной точки зрения, а с политической - позволяют... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T14:39

2023-04-01T14:39

2023-04-01T14:39

специальная военная операция на украине

украина

сша

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

пентагон

марк милли

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заявления Пентагона о неготовности Украины вернуть себе территории в краткосрочной перспективе реалистичны с военной точки зрения, а с политической - позволяют США проявлять гибкость в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли назвал возвращение Украиной всех территорий "очень сложной военной задачей", которую вряд ли удастся решить в краткосрочной перспективе. "Я бы назвал эту позицию с военной точки зрения достаточно реалистичной, а в политическом плане - оставляющей США возможность проявлять гибкость в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. С одной стороны, это отражает логику военного мышления - становится все более очевидным, что Украина не способна стабилизировать линию фронта, а специальная военная операция, особенно если говорить о направлении Артемовска, проводится достаточно успешно, и это означает серьезно возросшие риски для Украины с точки закрепления на каких-то позициях", - сказал он в беседе с агентством. Кроме того, указал Данилов, в ситуации, когда принимаются решения о поставках вооружений, заявления Пентагона можно читать следующим образом: надо продумывать, на какой новой линии Украина может закрепиться и продержаться достаточно долго для того, чтобы получить всю запланированную помощь со стороны западных государств. "С другой стороны, нельзя напрямую высказывать подобную военную точку зрения в условиях, когда все говорят о подготовке Украины к контрнаступлению. Поэтому и звучат такие несколько гибкие мнения со стороны руководства Пентагона. Очевидно, что для США важно, чтобы Украина любыми способами продержалась как можно дальше. Линию обороны они считают плавающей и нестабильной. Самое главное для американского руководства - получить к лету большую ясность о том, как будет развиваться оперативная обстановка на Украине. США занимают выжидательную позицию и смотрят, каким образом будет развиваться обстановка к лету", - подытожил он. Украинские власти неоднократно говорили о желании отбить Донбасс, взять под контроль сухопутный коридор в Крым и вернуть сам полуостров, то есть восстановить границы, которые существовали до 2014 года. Немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО ранее утверждала, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Газета Politico ранее сообщила, что США ожидают, что наступление Киева начнется к маю. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат", действующего в зоне спецоперации, Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230327/khouli-1861056248.html

https://ria.ru/20230326/ukraina-1860714520.html

https://ria.ru/20230329/krym-1861686774.html

украина

сша

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украина, сша, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), пентагон, марк милли, в мире