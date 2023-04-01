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Защите митрополита Павла отказали в переносе заседания - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
13:57 01.04.2023 (обновлено: 13:58 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862349383.html
Защите митрополита Павла отказали в переносе заседания
Защите митрополита Павла отказали в переносе заседания - РИА Новости, 01.04.2023
Защите митрополита Павла отказали в переносе заседания
Адвокату наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) отказали в переносе на понедельник заседания суда о выборе меры пресечения... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:57
2023-04-01T13:58
религия
украина
киев
россия
страна.ua
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Адвокату наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) отказали в переносе на понедельник заседания суда о выборе меры пресечения священнослужителю, защита запросила отвод судьи из-за предвзятости, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Адвокат Павла подал ходатайство про перенос заседания на понедельник, чтобы иметь время для ознакомления с материалами дела. Судья в удовлетворении ходатайства отказал. После чего адвокат Павла подал ходатайство об отводе судьи, заявив, что судья ведет себя предвзято", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Утром в субботу наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". СМИ со ссылкой источник в СБУ сообщили, что Павла подозревают по двум статьям: "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание агрессии РФ". Позднее Служба безопасности Украины подтвердила вынесение подозрений по двум статьям. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/pavel-1862326242.html
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Религия, Украина, Киев, Россия, Страна.ua, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Защите митрополита Павла отказали в переносе заседания

Защите митрополита Павла отказали в переносе заседания, защита запросила отвод судьи

© РИА Новости / СтрингерНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Адвокату наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) отказали в переносе на понедельник заседания суда о выборе меры пресечения священнослужителю, защита запросила отвод судьи из-за предвзятости, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Адвокат Павла подал ходатайство про перенос заседания на понедельник, чтобы иметь время для ознакомления с материалами дела. Судья в удовлетворении ходатайства отказал. После чего адвокат Павла подал ходатайство об отводе судьи, заявив, что судья ведет себя предвзято", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Вчера, 10:37
Утром в субботу наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". СМИ со ссылкой источник в СБУ сообщили, что Павла подозревают по двум статьям: "разжигание межрелигиозной вражды" и "оправдание агрессии РФ". Позднее Служба безопасности Украины подтвердила вынесение подозрений по двум статьям.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь
Вчера, 10:04
 
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