https://ria.ru/20230401/ukraina-1862335854.html

У Киево-Печерской лавры собрались выступающие за изгнание УПЦ

У Киево-Печерской лавры собрались выступающие за изгнание УПЦ - РИА Новости, 01.04.2023

У Киево-Печерской лавры собрались выступающие за изгнание УПЦ

Правоохранители дежурят у главного входа в Киево-Печерскую лавру в Киеве, на месте собрались около двух десятков, выступающих за изгнание УПЦ, и сотни верующих, РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T12:06

2023-04-01T12:06

2023-04-01T12:06

религия

украина

киев

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страна.ua

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правоохранители дежурят у главного входа в Киево-Печерскую лавру в Киеве, на месте собрались около двух десятков, выступающих за изгнание УПЦ, и сотни верующих, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Возле корпуса наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла по-прежнему находятся несколько десятков сотрудников СБУ и полиции. Доступ к заданию закрыт... У главного входа лавры также дежурят сотрудники правоохранительных органов. Здесь собрались около двух десятков активистов, выступающих за изгнание УПЦ из лавры. Также здесь собрались около сотни верующих УПЦ которые в 11.00 (совпадает с мск -ред.) должны начать молебен в храме святого Агапита, который расположен у главных ворот лавры", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230401/ukraina-1862327525.html

https://ria.ru/20230401/stychka-1862335637.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, страна.ua, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, религия