У Киево-Печерской лавры собрались выступающие за изгнание УПЦ
"Страна.ua": у Киево-Печерской лавры собрались около 20 выступающих за изгнание УПЦ
© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правоохранители дежурят у главного входа в Киево-Печерскую лавру в Киеве, на месте собрались около двух десятков, выступающих за изгнание УПЦ, и сотни верующих, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Возле корпуса наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла по-прежнему находятся несколько десятков сотрудников СБУ и полиции. Доступ к заданию закрыт... У главного входа лавры также дежурят сотрудники правоохранительных органов. Здесь собрались около двух десятков активистов, выступающих за изгнание УПЦ из лавры. Также здесь собрались около сотни верующих УПЦ которые в 11.00 (совпадает с мск -ред.) должны начать молебен в храме святого Агапита, который расположен у главных ворот лавры", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".