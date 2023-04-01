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У Киево-Печерской лавры собрались выступающие за изгнание УПЦ - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
12:06 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862335854.html
У Киево-Печерской лавры собрались выступающие за изгнание УПЦ
У Киево-Печерской лавры собрались выступающие за изгнание УПЦ - РИА Новости, 01.04.2023
У Киево-Печерской лавры собрались выступающие за изгнание УПЦ
Правоохранители дежурят у главного входа в Киево-Печерскую лавру в Киеве, на месте собрались около двух десятков, выступающих за изгнание УПЦ, и сотни верующих, РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T12:06
2023-04-01T12:06
религия
украина
киев
россия
страна.ua
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правоохранители дежурят у главного входа в Киево-Печерскую лавру в Киеве, на месте собрались около двух десятков, выступающих за изгнание УПЦ, и сотни верующих, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Возле корпуса наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла по-прежнему находятся несколько десятков сотрудников СБУ и полиции. Доступ к заданию закрыт... У главного входа лавры также дежурят сотрудники правоохранительных органов. Здесь собрались около двух десятков активистов, выступающих за изгнание УПЦ из лавры. Также здесь собрались около сотни верующих УПЦ которые в 11.00 (совпадает с мск -ред.) должны начать молебен в храме святого Агапита, который расположен у главных ворот лавры", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862327525.html
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украина, киев, россия, страна.ua, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Россия, Страна.ua, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
У Киево-Печерской лавры собрались выступающие за изгнание УПЦ

"Страна.ua": у Киево-Печерской лавры собрались около 20 выступающих за изгнание УПЦ

© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правоохранители дежурят у главного входа в Киево-Печерскую лавру в Киеве, на месте собрались около двух десятков, выступающих за изгнание УПЦ, и сотни верующих, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Возле корпуса наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла по-прежнему находятся несколько десятков сотрудников СБУ и полиции. Доступ к заданию закрыт... У главного входа лавры также дежурят сотрудники правоохранительных органов. Здесь собрались около двух десятков активистов, выступающих за изгнание УПЦ из лавры. Также здесь собрались около сотни верующих УПЦ которые в 11.00 (совпадает с мск -ред.) должны начать молебен в храме святого Агапита, который расположен у главных ворот лавры", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Литургия в Киево-Печерской лавре под руководством главы канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре
Вчера, 10:49
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Стычка прихожан Киево-Печерской лавры со сторонниками раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
У входа в Киево-Печерскую лавру произошла стычка
Вчера, 12:04
 
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