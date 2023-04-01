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Сын экс-канцлера Германии Брандта предложил мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 01.04.2023
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11:31 01.04.2023 (обновлено: 17:04 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862331725.html
Сын экс-канцлера Германии Брандта предложил мирную инициативу по Украине
Сын экс-канцлера Германии Брандта предложил мирную инициативу по Украине - РИА Новости, 01.04.2023
Сын экс-канцлера Германии Брандта предложил мирную инициативу по Украине
Сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, историк Петер Брандт, выступил одним из инициаторов призыва к Берлину и Парижу привлечь ряд других стран, в том числе Китай... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:31
2023-04-01T17:04
в мире
германия
украина
китай
олаф шольц
эгон бар
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, историк Петер Брандт, выступил одним из инициаторов призыва к Берлину и Парижу привлечь ряд других стран, в том числе Китай и Индию, к посредничеству для достижения перемирия на Украине. Брандт стал одним из авторов статьи, которую опубликовала газета Frankfurter Rundschau. Это обращение поддержали еще порядка 200 человек, в том числе близкие соратники Вилли Брандта и другого немецкого социал-демократа Эгона Бара, который когда-то способствовал подписанию Московского договора между СССР и ФРГ. В публикации отмечается, что "с каждым днем растет угроза расширения боевых действий". По мнению авторов, необходимо "сделать все для скорейшего прекращения огня", найдя путь к переговорам. Они отметили, что "мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией". Вилли Брандт возглавлял правительство ФРГ в 1969-1974 годах и стал первым социал-демократом на этом посту. Известен случай, когда 7 декабря 1970-го политик, находившийся с визитом в Польше, опустился в Варшаве на колени перед памятником героям и жертвам Варшавского гетто. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, так как они — участники конфликта с Москвой на территории постсоветской республики. В МИД отметили, что эти страны "дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на Майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей".
https://ria.ru/20230401/oon-1862322934.html
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в мире, германия, украина, китай, олаф шольц, эгон бар
В мире, Германия, Украина, Китай, Олаф Шольц, Эгон Бар
Сын экс-канцлера Германии Брандта предложил мирную инициативу по Украине

Сын экс-канцлера Германии Брандта выступил с идеей мирной инициативы по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖитель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов
Житель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Житель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, историк Петер Брандт, выступил одним из инициаторов призыва к Берлину и Парижу привлечь ряд других стран, в том числе Китай и Индию, к посредничеству для достижения перемирия на Украине.
Брандт стал одним из авторов статьи, которую опубликовала газета Frankfurter Rundschau. Это обращение поддержали еще порядка 200 человек, в том числе близкие соратники Вилли Брандта и другого немецкого социал-демократа Эгона Бара, который когда-то способствовал подписанию Московского договора между СССР и ФРГ.
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В публикации отмечается, что "с каждым днем растет угроза расширения боевых действий". По мнению авторов, необходимо "сделать все для скорейшего прекращения огня", найдя путь к переговорам.
«

"Мы призываем федерального канцлера (ФРГ Олафа Шольца. — Прим. ред.) вместе с Францией привлечь Бразилию, Китай, Индию и Индонезию <...> к посредничеству для скорейшего достижения прекращения огня", — написали авторы призыва.

Они отметили, что "мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией".
Вилли Брандт возглавлял правительство ФРГ в 1969-1974 годах и стал первым социал-демократом на этом посту. Известен случай, когда 7 декабря 1970-го политик, находившийся с визитом в Польше, опустился в Варшаве на колени перед памятником героям и жертвам Варшавского гетто.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, так как они — участники конфликта с Москвой на территории постсоветской республики. В МИД отметили, что эти страны "дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на Майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей".
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