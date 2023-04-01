Сын экс-канцлера Германии Брандта предложил мирную инициативу по Украине
Сын экс-канцлера Германии Брандта выступил с идеей мирной инициативы по Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖитель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов
Житель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, историк Петер Брандт, выступил одним из инициаторов призыва к Берлину и Парижу привлечь ряд других стран, в том числе Китай и Индию, к посредничеству для достижения перемирия на Украине.
Брандт стал одним из авторов статьи, которую опубликовала газета Frankfurter Rundschau. Это обращение поддержали еще порядка 200 человек, в том числе близкие соратники Вилли Брандта и другого немецкого социал-демократа Эгона Бара, который когда-то способствовал подписанию Московского договора между СССР и ФРГ.
В публикации отмечается, что "с каждым днем растет угроза расширения боевых действий". По мнению авторов, необходимо "сделать все для скорейшего прекращения огня", найдя путь к переговорам.
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"Мы призываем федерального канцлера (ФРГ Олафа Шольца. — Прим. ред.) вместе с Францией привлечь Бразилию, Китай, Индию и Индонезию <...> к посредничеству для скорейшего достижения прекращения огня", — написали авторы призыва.
Они отметили, что "мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией".
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, так как они — участники конфликта с Москвой на территории постсоветской республики. В МИД отметили, что эти страны "дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на Майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей".