https://ria.ru/20230401/ukraina-1862327525.html

Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре

Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре - РИА Новости, 01.04.2023

Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) возглавляет литургию в Киево-Печерской лавре на РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T10:49

2023-04-01T10:49

2023-04-01T10:49

религия

украина

киев

россия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) возглавляет литургию в Киево-Печерской лавре на фоне обысков у наместника лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает телеграм-канал УПЦ. "Богослужение в лавре возглавляет священноархимандрит обители блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий", – говорится в сообщении. На видеотрансляции литургии митрополита Онуфрия в YouTube видно, что в храме собрались сотни верующих. Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230401/lavra-1862322105.html

https://ria.ru/20230401/pavel-1862326242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия