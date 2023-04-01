Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре
Митрополит Онуфрий служит в Киевской лавре на фоне обысков у ее наместника
© Фото : УПЦ • Українська Православна ЦеркваЛитургия в Киево-Печерской лавре под руководством главы канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия
© Фото : УПЦ • Українська Православна Церква
Литургия в Киево-Печерской лавре под руководством главы канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) возглавляет литургию в Киево-Печерской лавре на фоне обысков у наместника лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает телеграм-канал УПЦ.
"Богослужение в лавре возглавляет священноархимандрит обители блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий", – говорится в сообщении. На видеотрансляции литургии митрополита Онуфрия в YouTube видно, что в храме собрались сотни верующих.
Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".