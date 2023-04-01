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Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре - РИА Новости, 01.04.2023
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Религия
 
10:49 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862327525.html
Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре
Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре - РИА Новости, 01.04.2023
Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре
Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) возглавляет литургию в Киево-Печерской лавре на РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T10:49
2023-04-01T10:49
религия
украина
киев
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) возглавляет литургию в Киево-Печерской лавре на фоне обысков у наместника лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает телеграм-канал УПЦ. "Богослужение в лавре возглавляет священноархимандрит обители блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий", – говорится в сообщении. На видеотрансляции литургии митрополита Онуфрия в YouTube видно, что в храме собрались сотни верующих. Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/lavra-1862322105.html
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украина, киев, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Глава канонической УПЦ возглавил богослужение в Киевской лавре

Митрополит Онуфрий служит в Киевской лавре на фоне обысков у ее наместника

© Фото : УПЦ • Українська Православна ЦеркваЛитургия в Киево-Печерской лавре под руководством главы канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия
Литургия в Киево-Печерской лавре под руководством главы канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : УПЦ • Українська Православна Церква
Литургия в Киево-Печерской лавре под руководством главы канонической Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) возглавляет литургию в Киево-Печерской лавре на фоне обысков у наместника лавры митрополита Павла (Лебедя), сообщает телеграм-канал УПЦ.
"Богослужение в лавре возглавляет священноархимандрит обители блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий", – говорится в сообщении. На видеотрансляции литургии митрополита Онуфрия в YouTube видно, что в храме собрались сотни верующих.
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о гонениях на церковь
Вчера, 10:04
Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) вызван на допрос, который должен начаться в 12.00 мск, его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Вчера, 10:37
 
РелигияУкраинаКиевРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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