https://ria.ru/20230401/ukraina-1862302178.html

СМИ: Украина спровоцировала волну гнева в Европе

СМИ: Украина спровоцировала волну гнева в Европе - РИА Новости, 01.04.2023

СМИ: Украина спровоцировала волну гнева в Европе

Соседи Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, пишет газета Le Figaro. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T02:22

2023-04-01T02:22

2023-04-01T02:22

в мире

украина

восточная европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Соседи Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, пишет газета Le Figaro."По восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева. Поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины", - говорится в статье.Как рассказал изданию польский фермер Марцин Мисяк, проживающий прямо у границы с Украиной, поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, "как нам обещали политики". "Оно оседает в нашей стране. На мою деятельность сильно повлияли низкие цены на кукурузу — ведь мои постоянные покупатели предпочли украинские зерновые", — пожаловался он.Столкнувшись с дешевым украинским зерном, польские фермеры не могут сбыть свою продукцию, поэтому они "осуждают эту недобросовестную конкуренцию со стороны украинцев", пишет издание.В мае 2022 года Европейский союз на год отменил таможенные пошлины на все сельскохозяйственные продукты, ввезенные с Украины, чтобы поддержать ее экономику. В результате страны, граничащие с ней, "дорого платят за свою солидарность"."Думая не о голодных, а о своей выгоде, украинские операторы сделали все возможное, чтобы монетизировать ситуацию. В итоге в европейских портах началась дикая конкуренция, и вырваться вперед смогла именно продукция с Украины, потому что кто-то дал ей привилегии", - резюмирует Le Figaro.Ранее премьер-министры нескольких стран ЕС попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Обращение составили представители Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. В их письме сообщается о проблемах, связанных "со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран — членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230324/zerno-1860480575.html

https://ria.ru/20230324/ploschad-1860467309.html

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в мире, украина, восточная европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз