https://ria.ru/20230401/ubiystvo-1862361947.html

В США останки ребенка нашли в пасти аллигатора

В США останки ребенка нашли в пасти аллигатора - РИА Новости, 01.04.2023

В США останки ребенка нашли в пасти аллигатора

Останки двухлетнего ребенка, пропавшего после того, как его мать была найдена убитой в своей квартире, обнаружили в пасти аллигатора в американском штате... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:48

2023-04-01T15:48

2023-04-01T15:48

в мире

флорида

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Останки двухлетнего ребенка, пропавшего после того, как его мать была найдена убитой в своей квартире, обнаружили в пасти аллигатора в американском штате Флорида, сообщила полиция. Департамент полиции города Сент-Питерсберг сообщил в соцсетях о том, что после того, как 20-летнюю мать ребенка нашли убитой в четверг, были начаты масштабные поиски мальчика при содействии ряда местных и федеральных агентств. В пятницу вечером полиция получила сообщение об аллигаторе, который "был замечен с чем-то в пасти". Отмечается, что полицейским удалось найти и убить животное, в пасти которого оказались останки двухлетнего Тайлена Мосли. Причину его смерти установит судмедэксперт. Согласно заявлению правоохранителей, обвинения в связи с гибелью ребенка и его матери предъявлены Томасу Мосли - отцу погибшего малыша.

https://ria.ru/20210831/alligator-1747980991.html

https://ria.ru/20210717/alligator-1741634474.html

флорида

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, флорида