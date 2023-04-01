https://ria.ru/20230401/ubiystvo-1862361947.html
В США останки ребенка нашли в пасти аллигатора
В США останки ребенка нашли в пасти аллигатора - РИА Новости, 01.04.2023
В США останки ребенка нашли в пасти аллигатора
Останки двухлетнего ребенка, пропавшего после того, как его мать была найдена убитой в своей квартире, обнаружили в пасти аллигатора в американском штате... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:48
2023-04-01T15:48
2023-04-01T15:48
в мире
флорида
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Останки двухлетнего ребенка, пропавшего после того, как его мать была найдена убитой в своей квартире, обнаружили в пасти аллигатора в американском штате Флорида, сообщила полиция. Департамент полиции города Сент-Питерсберг сообщил в соцсетях о том, что после того, как 20-летнюю мать ребенка нашли убитой в четверг, были начаты масштабные поиски мальчика при содействии ряда местных и федеральных агентств. В пятницу вечером полиция получила сообщение об аллигаторе, который "был замечен с чем-то в пасти". Отмечается, что полицейским удалось найти и убить животное, в пасти которого оказались останки двухлетнего Тайлена Мосли. Причину его смерти установит судмедэксперт. Согласно заявлению правоохранителей, обвинения в связи с гибелью ребенка и его матери предъявлены Томасу Мосли - отцу погибшего малыша.
https://ria.ru/20210831/alligator-1747980991.html
https://ria.ru/20210717/alligator-1741634474.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, флорида
В США останки ребенка нашли в пасти аллигатора
В США останки ребенка нашли в пасти аллигатора, мать мальчика обнаружили убитой в квартире
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Останки двухлетнего ребенка, пропавшего после того, как его мать была найдена убитой в своей квартире, обнаружили в пасти аллигатора в американском штате Флорида, сообщила полиция.
Департамент полиции города Сент-Питерсберг сообщил в соцсетях о том, что после того, как 20-летнюю мать ребенка нашли убитой в четверг, были начаты масштабные поиски мальчика при содействии ряда местных и федеральных агентств. В пятницу вечером полиция получила сообщение об аллигаторе, который "был замечен с чем-то в пасти".
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Отмечается, что полицейским удалось найти и убить животное, в пасти которого оказались останки двухлетнего Тайлена Мосли. Причину его смерти установит судмедэксперт.
Согласно заявлению правоохранителей, обвинения в связи с гибелью ребенка и его матери предъявлены Томасу Мосли - отцу погибшего малыша.
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