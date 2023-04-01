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В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором - РИА Новости, 01.04.2023
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20:36 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/tyao-1862401007.html
В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором
В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором - РИА Новости, 01.04.2023
В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором
Председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков заявил, что решение о размещении... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T20:36
2023-04-01T20:36
белоруссия
минск
в мире
россия
ядерное оружие
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков заявил, что решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия не нарушает международных обязательств Минска и является сдерживающим фактором от посягательств на территориальную целостность республики. "Это – серьезный шаг со стороны Беларуси и России. Хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь не нарушает своих международных обязательств в этой сфере", - сказал Рачков в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу. Он также обратил внимание, что, "когда в рамках Будапештского меморандума Беларусь выводила со своей территории (советское - ред.) ядерное оружие, ей давались серьезные гарантии в сфере безопасности". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
https://ria.ru/20230331/tyao-1862271255.html
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белоруссия, минск, в мире, россия, ядерное оружие
Белоруссия, Минск, В мире, Россия, Ядерное оружие
В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором

В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором от посягательств извне

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск, Белоруссия. Архивное фото
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков заявил, что решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия не нарушает международных обязательств Минска и является сдерживающим фактором от посягательств на территориальную целостность республики.
"Это – серьезный шаг со стороны Беларуси и России. Хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь не нарушает своих международных обязательств в этой сфере", - сказал Рачков в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
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Он также обратил внимание, что, "когда в рамках Будапештского меморандума Беларусь выводила со своей территории (советское - ред.) ядерное оружие, ей давались серьезные гарантии в сфере безопасности".
«
"Сегодня мы видим, как меняется геополитическая и в целом стратегическая обстановка в мире и вокруг Беларуси, ее границ. Глава государства не может не реагировать на изменившуюся ситуацию. Этот шаг является очень серьезным сдерживающим фактором для тех, кто имеет какие-то помыслы в отношении территориальной целостности Республики Беларусь", - добавил сенатор.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
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