В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором
В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором от посягательств извне
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск, Белоруссия. Архивное фото
МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков заявил, что решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия не нарушает международных обязательств Минска и является сдерживающим фактором от посягательств на территориальную целостность республики.
"Это – серьезный шаг со стороны Беларуси и России. Хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь не нарушает своих международных обязательств в этой сфере", - сказал Рачков в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
Он также обратил внимание, что, "когда в рамках Будапештского меморандума Беларусь выводила со своей территории (советское - ред.) ядерное оружие, ей давались серьезные гарантии в сфере безопасности".
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"Сегодня мы видим, как меняется геополитическая и в целом стратегическая обстановка в мире и вокруг Беларуси, ее границ. Глава государства не может не реагировать на изменившуюся ситуацию. Этот шаг является очень серьезным сдерживающим фактором для тех, кто имеет какие-то помыслы в отношении территориальной целостности Республики Беларусь", - добавил сенатор.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.