https://ria.ru/20230401/turtsiya-1862314040.html
Эксперт рассказал, что будет решающим фактором для итогов выборов в Турции
Эксперт рассказал, что будет решающим фактором для итогов выборов в Турции - РИА Новости, 01.04.2023
Эксперт рассказал, что будет решающим фактором для итогов выборов в Турции
Исход президентских выборов в Турции решат голоса тех, кто на данный момент еще не определился со своим кандидатом, а также возможное распределение между... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T08:56
2023-04-01T08:56
2023-04-01T08:56
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Исход президентских выборов в Турции решат голоса тех, кто на данный момент еще не определился со своим кандидатом, а также возможное распределение между основными претендентами на пост сторонников "третьей силы", заявил директор центра изучения общественного мнения MetroPOLL Озер Сенджар по итогам проведенного исследования. Опрос проводился в марте среди 2046 участников в 28 провинциях, погрешность составила порядка 2%. Согласно полученным результатам, 44,6% респондентов проголосовали бы за оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу, действующий президент Турции Тайип Эрдоган получил бы голоса 42%. При этом более 5% ответили, что не определились с предпочтениями, 2,4% не стали давать ответ, а еще 5,9% заявили, что тяготеют к "протестному голосованию". В январе опрос компании давал преимущество Эрдогану - почти 46% против 43%. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации. Многие оппозиционные активисты призывают Индже снять свою кандидатуру с выборов, считая, что он помешает Кылычдароглу одержать победу в первом туре и заберет себе часть голосов оппозиции. Индже после встречи с Кылычдароглу объявил, что не снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket.
https://ria.ru/20230330/kandidat-1861756682.html
https://ria.ru/20230321/erdogan-1859497693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже
Эксперт рассказал, что будет решающим фактором для итогов выборов в Турции
Глава центра MetroPOLL Сенджар: исход выборов президента в Турции решат неопределившиеся
СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости.
Исход президентских выборов в Турции решат голоса тех, кто на данный момент еще не определился со своим кандидатом, а также возможное распределение между основными претендентами на пост сторонников "третьей силы", заявил
директор центра изучения общественного мнения MetroPOLL Озер Сенджар по итогам проведенного исследования.
Опрос проводился в марте среди 2046 участников в 28 провинциях, погрешность составила порядка 2%.
Оппозиция Турции не договорилась о едином кандидате на выборах, пишут СМИ
Согласно полученным результатам, 44,6% респондентов проголосовали бы за оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу
, действующий президент Турции Тайип Эрдоган получил бы голоса 42%. При этом более 5% ответили, что не определились с предпочтениями, 2,4% не стали давать ответ, а еще 5,9% заявили, что тяготеют к "протестному голосованию".
«
"Все очевидно: исход выборов решат сторонники (еще одного зарегистрированного кандидата – ред.) Мухаррема Индже и те, кто пока не определился с кандидатом", - написал Сенджар в Twitter.
В январе опрос компании давал преимущество Эрдогану - почти 46% против 43%.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.
Многие оппозиционные активисты призывают Индже снять свою кандидатуру с выборов, считая, что он помешает Кылычдароглу одержать победу в первом туре и заберет себе часть голосов оппозиции. Индже после встречи с Кылычдароглу объявил, что не снимает свою кандидатуру с президентских выборов.
Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket.
Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции