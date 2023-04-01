https://ria.ru/20230401/turtsiya-1862314040.html

Эксперт рассказал, что будет решающим фактором для итогов выборов в Турции

Эксперт рассказал, что будет решающим фактором для итогов выборов в Турции - РИА Новости, 01.04.2023

Эксперт рассказал, что будет решающим фактором для итогов выборов в Турции

Исход президентских выборов в Турции решат голоса тех, кто на данный момент еще не определился со своим кандидатом, а также возможное распределение между... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:56

2023-04-01T08:56

2023-04-01T08:56

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152332/71/1523327199_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_c9ca3081debbe07d09f48e67058bcc7a.jpg

СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Исход президентских выборов в Турции решат голоса тех, кто на данный момент еще не определился со своим кандидатом, а также возможное распределение между основными претендентами на пост сторонников "третьей силы", заявил директор центра изучения общественного мнения MetroPOLL Озер Сенджар по итогам проведенного исследования. Опрос проводился в марте среди 2046 участников в 28 провинциях, погрешность составила порядка 2%. Согласно полученным результатам, 44,6% респондентов проголосовали бы за оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу, действующий президент Турции Тайип Эрдоган получил бы голоса 42%. При этом более 5% ответили, что не определились с предпочтениями, 2,4% не стали давать ответ, а еще 5,9% заявили, что тяготеют к "протестному голосованию". В январе опрос компании давал преимущество Эрдогану - почти 46% против 43%. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса", единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, однако эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более 50 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации. Многие оппозиционные активисты призывают Индже снять свою кандидатуру с выборов, считая, что он помешает Кылычдароглу одержать победу в первом туре и заберет себе часть голосов оппозиции. Индже после встречи с Кылычдароглу объявил, что не снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket.

https://ria.ru/20230330/kandidat-1861756682.html

https://ria.ru/20230321/erdogan-1859497693.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже