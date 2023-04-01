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На подконтрольных Киеву территориях ДНР объявили воздушную тревогу
На подконтрольных Киеву территориях ДНР объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.04.2023
На подконтрольных Киеву территориях ДНР объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T22:09
2023-04-01T22:09
2023-04-01T22:09
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в субботу тревога уже звучала на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно в 20.53 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
На подконтрольных Киеву территориях ДНР объявили воздушную тревогу
На подконтрольных Киеву территориях ДНР и Херсонской области объявили воздушную тревогу