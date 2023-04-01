https://ria.ru/20230401/trevoga-1862409924.html

На подконтрольных Киеву территориях ДНР объявили воздушную тревогу

На подконтрольных Киеву территориях ДНР объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.04.2023

На подконтрольных Киеву территориях ДНР объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T22:09

2023-04-01T22:09

2023-04-01T22:09

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в субботу тревога уже звучала на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно в 20.53 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

украина

донецкая народная республика

херсонская область

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в мире, запорожская область, украина, донецкая народная республика, херсонская область