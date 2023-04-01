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В Мурманской области закрыли участок трассы у границы с Норвегией
В Мурманской области закрыли участок трассы у границы с Норвегией - РИА Новости, 01.04.2023
В Мурманской области закрыли участок трассы у границы с Норвегией
Метель и плохая видимость стали причиной перекрытия в Мурманской области участка федеральной трассы Р-21 на протяжении 41 километра у границы с Норвегией,... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T15:04
2023-04-01T15:04
2023-04-01T15:04
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МУРМАНСК, 1 апр - РИА Новости. Метель и плохая видимость стали причиной перекрытия в Мурманской области участка федеральной трассы Р-21 на протяжении 41 километра у границы с Норвегией, сообщили в субботу в региональной ГИБДД. "Из-за метели, ветра и плохой видимости с 13 часов 30 минут закрыто движение на участке федеральной автодороги Р-21 "Кола" с 1471-го по 1510-й километр", - говорится в сообщении. Также с 11.00 часов (совпадает с мск) закрыто движение на участке автодороги с нулевого по 23-й километр "Заполярный-Сальмиярви". По данным мурманского Гидрометцентра, в выходные дни погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с севера Скандинавии в Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами снег, днем 1 апреля и ночью 2 апреля местами сильный порывистый ветер, метель. Ранее на этой неделе около 40 автомобилей застряли на ночь в снежном плену из-за метели по дороге из села Териберка в Мурманск. В субботу здесь организовано движение в составе колонны с дорожной техникой.
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мурманская область, россия, погода
Мурманская область, Россия, Погода
В Мурманской области закрыли участок трассы у границы с Норвегией
В Мурманской области закрыли участок федеральной трассы у границы с Норвегией из-за метели