https://ria.ru/20230401/trassa-1862355712.html

В Мурманской области закрыли участок трассы у границы с Норвегией

В Мурманской области закрыли участок трассы у границы с Норвегией - РИА Новости, 01.04.2023

В Мурманской области закрыли участок трассы у границы с Норвегией

Метель и плохая видимость стали причиной перекрытия в Мурманской области участка федеральной трассы Р-21 на протяжении 41 километра у границы с Норвегией,... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T15:04

2023-04-01T15:04

2023-04-01T15:04

мурманская область

россия

погода

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МУРМАНСК, 1 апр - РИА Новости. Метель и плохая видимость стали причиной перекрытия в Мурманской области участка федеральной трассы Р-21 на протяжении 41 километра у границы с Норвегией, сообщили в субботу в региональной ГИБДД. "Из-за метели, ветра и плохой видимости с 13 часов 30 минут закрыто движение на участке федеральной автодороги Р-21 "Кола" с 1471-го по 1510-й километр", - говорится в сообщении. Также с 11.00 часов (совпадает с мск) закрыто движение на участке автодороги с нулевого по 23-й километр "Заполярный-Сальмиярви". По данным мурманского Гидрометцентра, в выходные дни погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с севера Скандинавии в Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами снег, днем 1 апреля и ночью 2 апреля местами сильный порывистый ветер, метель. Ранее на этой неделе около 40 автомобилей застряли на ночь в снежном плену из-за метели по дороге из села Териберка в Мурманск. В субботу здесь организовано движение в составе колонны с дорожной техникой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, россия, погода