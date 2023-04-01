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Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки - РИА Новости, 01.04.2023
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13:26 01.04.2023 (обновлено: 14:57 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/tramp-1862345634.html
Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки
Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки - РИА Новости, 01.04.2023
Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки
Экс-президент США Дональд Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки после предъявления ему обвинений, сообщила газета USA Today. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:26
2023-04-01T14:57
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки после предъявления ему обвинений, сообщила газета USA Today. "Согласно заявлению организаторов его президентской кампании, бывший президент Дональд Трамп собрал более четырех миллионов долларов за 24 часа после того, как стало известно о предъявлении ему обвинений", — говорится в сообщении издания. Издание уточняет, что через несколько часов после того, как стало известно об обвинениях против политика, организаторы президентской кампании разослали электронные письма его сторонникам с просьбой о пожертвованиях, чтобы остановить то, что сам Трамп называл "охотой на ведьм". Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений политику проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США более чем по 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс — ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом.Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.Политик ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230401/tramp-1862307616.html
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https://ria.ru/20230331/obvineniya-1862270826.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп
Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки

Экс-президент Трамп собрал более четырех миллионов долларов после предъявления обвинений

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп собрал более четырех миллионов долларов за сутки после предъявления ему обвинений, сообщила газета USA Today.
"Согласно заявлению организаторов его президентской кампании, бывший президент Дональд Трамп собрал более четырех миллионов долларов за 24 часа после того, как стало известно о предъявлении ему обвинений", — говорится в сообщении издания.
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Издание уточняет, что через несколько часов после того, как стало известно об обвинениях против политика, организаторы президентской кампании разослали электронные письма его сторонникам с просьбой о пожертвованиях, чтобы остановить то, что сам Трамп называл "охотой на ведьм".
Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений политику проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США более чем по 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.
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Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниелс — ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом.
Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.
Политик ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
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В миреСШАНью-Йорк (город)МанхэттенДональд Трамп
 
 
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