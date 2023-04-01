https://ria.ru/20230401/tramp-1862307616.html

Опрос показал, сколько американцев поддерживают обвинения против Трампа

Опрос показал, сколько американцев поддерживают обвинения против Трампа - РИА Новости, 01.04.2023

Опрос показал, сколько американцев поддерживают обвинения против Трампа

Незначительное большинство американцев одобряют решение большого жюри Манхэттена предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу, однако взгляды... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T06:21

2023-04-01T06:21

2023-04-01T07:37

сша

манхэттен

дональд трамп

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Незначительное большинство американцев одобряют решение большого жюри Манхэттена предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу, однако взгляды относительно мотивировки такого решения расходятся, следует из результатов опроса общественного мнения, опубликованного службой Morning Consult. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (51%) поддерживают идею о вынесении обвинений Трампу, тогда как 38% придерживаются противоположной точки зрения. При этом подавляющее число опрошенных, симпатизирующих Республиканской партии США, заявили, что выступают против такого шага. Вместе с тем, единства относительно мотивировки, стоящей за выдвижением обвинений Трампу, во мнениях участников исследования нет. Так, 46% американцев полагают, что основанием для обвинений послужили приписываемые Трампу преступления, тогда как 43% считают, что реальной причиной обвинений служит стремление навредить его политической карьере. Остальные 11% опрошенных затруднились высказать свое мнение на данный счет. В рядах симпатизирующих демократам респондентов ситуация как раз однозначная - 78% из них считают, что обвинения Трампу базируются на желании испортить ему политическое будущее, и лишь 13% верят, что причина кроется в нарушении им законов США. Исследование проводилось 31 марта среди 2034 зарегистрированных участников. Выборка репрезентативна. Погрешность опроса составляет порядка 2 процентных пунктов. Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке. Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время своей явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862283084.html

https://ria.ru/20230331/obvineniya-1862270826.html

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

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сша, манхэттен, дональд трамп, нью-йорк (город), в мире