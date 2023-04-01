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СМИ: Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение - РИА Новости, 01.04.2023
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02:03 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/tramp-1862301364.html
СМИ: Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение
СМИ: Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение - РИА Новости, 01.04.2023
СМИ: Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение
Бывшему президенту США Дональду Трампу будет предъявлено, по крайней мере, одно обвинение в уголовном преступлении, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T02:03
2023-04-01T02:03
в мире
сша
дональд трамп
нью-йорк (город)
манхэттен
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу будет предъявлено, по крайней мере, одно обвинение в уголовном преступлении, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на информированные источники. Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс - ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом. Согласно агентству, многочисленные обвинения против Трампа касаются фальсификации деловой документации. Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время своей явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230331/tramp-1862120545.html
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сша
нью-йорк (город)
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в мире, сша, дональд трамп, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, США, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), Манхэттен
СМИ: Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение

AP: Трампу будет предъявлено, по крайней мере, одно обвинение в уголовном преступлении

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу будет предъявлено, по крайней мере, одно обвинение в уголовном преступлении, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на информированные источники.
Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс - ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Вчера, 12:56
Согласно агентству, многочисленные обвинения против Трампа касаются фальсификации деловой документации.
Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время своей явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности.
Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
СМИ: Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере
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В миреСШАДональд ТрампНью-Йорк (город)Манхэттен
 
 
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