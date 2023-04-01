https://ria.ru/20230401/tramp-1862301364.html

СМИ: Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение

СМИ: Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение - РИА Новости, 01.04.2023

СМИ: Трампу предъявят как минимум одно уголовное обвинение

Бывшему президенту США Дональду Трампу будет предъявлено, по крайней мере, одно обвинение в уголовном преступлении, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T02:03

2023-04-01T02:03

2023-04-01T02:03

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сша

дональд трамп

нью-йорк (город)

манхэттен

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу будет предъявлено, по крайней мере, одно обвинение в уголовном преступлении, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на информированные источники. Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс - ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с экс-президентом. Согласно агентству, многочисленные обвинения против Трампа касаются фальсификации деловой документации. Прибытие Трампа в суд ожидается 4 апреля. Как сообщил ранее адвокат политика Джо Такопина, во время своей явки бывший президент США намерен заявить о своей невиновности. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862120545.html

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нью-йорк (город)

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в мире, сша, дональд трамп, нью-йорк (город), манхэттен