Число жертв торнадо в США увеличилось до 18 человек, сообщили СМИ
ABC News: число жертв сильного торнадо в нескольких штатах США увеличилось до 18 человек
© AP Photo / Andrew DeMilloПоследствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас
© AP Photo / Andrew DeMillo
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Число погибших в результате сильного торнадо в ряде штатов США увеличилось до 18, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
Ранее канал сообщал о десяти погибших и десятках пострадавших.
"По меньшей мере 18 человек погибли в шести штатах, десятки госпитализированы после того, как торнадо прошло по (регионам) Средний Запад и Юг в ночь на пятницу", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на местные власти.
В субботу телеканал сообщал, что торнадо были зафиксированы в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин. Как отмечала американская национальная метеорологическая служба, более 28 миллионов людей живут в зоне, где по состоянию на вечер пятницы действовало предупреждение о торнадо.
От удара стихии в минувшую пятницу сильно пострадал Литл-Рок – административный центр и самый густонаселенный город штата Арканзас. В нем повреждены или разрушены многие дома. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.