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Число жертв торнадо в США увеличилось до 18 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2023
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23:13 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/tornado-1862413533.html
Число жертв торнадо в США увеличилось до 18 человек, сообщили СМИ
Число жертв торнадо в США увеличилось до 18 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2023
Число жертв торнадо в США увеличилось до 18 человек, сообщили СМИ
Число погибших в результате сильного торнадо в ряде штатов США увеличилось до 18, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T23:13
2023-04-01T23:13
в мире
арканзас
сша
миссисипи
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Число погибших в результате сильного торнадо в ряде штатов США увеличилось до 18, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. Ранее канал сообщал о десяти погибших и десятках пострадавших. "По меньшей мере 18 человек погибли в шести штатах, десятки госпитализированы после того, как торнадо прошло по (регионам) Средний Запад и Юг в ночь на пятницу", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на местные власти. В субботу телеканал сообщал, что торнадо были зафиксированы в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин. Как отмечала американская национальная метеорологическая служба, более 28 миллионов людей живут в зоне, где по состоянию на вечер пятницы действовало предупреждение о торнадо. От удара стихии в минувшую пятницу сильно пострадал Литл-Рок – административный центр и самый густонаселенный город штата Арканзас. В нем повреждены или разрушены многие дома. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.
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в мире, арканзас, сша, миссисипи
В мире, Арканзас, США, Миссисипи
Число жертв торнадо в США увеличилось до 18 человек, сообщили СМИ

ABC News: число жертв сильного торнадо в нескольких штатах США увеличилось до 18 человек

© AP Photo / Andrew DeMilloПоследствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Andrew DeMillo
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Число погибших в результате сильного торнадо в ряде штатов США увеличилось до 18, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
Ранее канал сообщал о десяти погибших и десятках пострадавших.
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек
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"По меньшей мере 18 человек погибли в шести штатах, десятки госпитализированы после того, как торнадо прошло по (регионам) Средний Запад и Юг в ночь на пятницу", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на местные власти.
В субботу телеканал сообщал, что торнадо были зафиксированы в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин. Как отмечала американская национальная метеорологическая служба, более 28 миллионов людей живут в зоне, где по состоянию на вечер пятницы действовало предупреждение о торнадо.
От удара стихии в минувшую пятницу сильно пострадал Литл-Рок – административный центр и самый густонаселенный город штата Арканзас. В нем повреждены или разрушены многие дома. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.
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В миреАрканзасСШАМиссисипи
 
 
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