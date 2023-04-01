https://ria.ru/20230401/tornado-1862413533.html

Число жертв торнадо в США увеличилось до 18 человек, сообщили СМИ

Число жертв торнадо в США увеличилось до 18 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2023

Число жертв торнадо в США увеличилось до 18 человек, сообщили СМИ

Число погибших в результате сильного торнадо в ряде штатов США увеличилось до 18, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T23:13

2023-04-01T23:13

2023-04-01T23:13

в мире

арканзас

сша

миссисипи

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Число погибших в результате сильного торнадо в ряде штатов США увеличилось до 18, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. Ранее канал сообщал о десяти погибших и десятках пострадавших. "По меньшей мере 18 человек погибли в шести штатах, десятки госпитализированы после того, как торнадо прошло по (регионам) Средний Запад и Юг в ночь на пятницу", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на местные власти. В субботу телеканал сообщал, что торнадо были зафиксированы в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин. Как отмечала американская национальная метеорологическая служба, более 28 миллионов людей живут в зоне, где по состоянию на вечер пятницы действовало предупреждение о торнадо. От удара стихии в минувшую пятницу сильно пострадал Литл-Рок – административный центр и самый густонаселенный город штата Арканзас. В нем повреждены или разрушены многие дома. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.

https://ria.ru/20230401/tornado-1862295824.html

https://ria.ru/20230325/tornado-1860589687.html

арканзас

сша

миссисипи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, арканзас, сша, миссисипи