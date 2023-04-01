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Число жертв торнадо в Арканзасе увеличилось до трех человек

Число жертв торнадо в Арканзасе увеличилось до трех человек - РИА Новости, 01.04.2023

Число жертв торнадо в Арканзасе увеличилось до трех человек

Число жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, увеличилось до трех, сообщает местный телеканал KFSM со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T09:27

2023-04-01T09:27

2023-04-01T09:35

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арканзас

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, увеличилось до трех, сообщает местный телеканал KFSM со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось об одном погибшем. От удара стихии наиболее пострадал Литл-Рок – административный центр и самый густонаселенный город штата Арканзас. В нем повреждены или разрушены многие дома. Мэр города Фрэнк Скотт сообщал о 24 госпитализированных. Газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр сообщает, что пять пациентов находятся в критическом состоянии. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.

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арканзас

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, арканзас, сша