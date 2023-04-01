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Число жертв торнадо в Арканзасе увеличилось до трех человек - РИА Новости, 01.04.2023
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09:27 01.04.2023 (обновлено: 09:35 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/tornado-1862317966.html
Число жертв торнадо в Арканзасе увеличилось до трех человек
Число жертв торнадо в Арканзасе увеличилось до трех человек - РИА Новости, 01.04.2023
Число жертв торнадо в Арканзасе увеличилось до трех человек
Число жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, увеличилось до трех, сообщает местный телеканал KFSM со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:27
2023-04-01T09:35
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, увеличилось до трех, сообщает местный телеканал KFSM со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось об одном погибшем. От удара стихии наиболее пострадал Литл-Рок – административный центр и самый густонаселенный город штата Арканзас. В нем повреждены или разрушены многие дома. Мэр города Фрэнк Скотт сообщал о 24 госпитализированных. Газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр сообщает, что пять пациентов находятся в критическом состоянии. Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.
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в мире, арканзас, сша
В мире, Арканзас, США
Число жертв торнадо в Арканзасе увеличилось до трех человек

KFSM: число жертв торнадо в Арканзасе выросло до трех, 24 человека госпитализировали

© AP Photo / Andrew DeMilloПоследствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Andrew DeMillo
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число жертв торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, увеличилось до трех, сообщает местный телеканал KFSM со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось об одном погибшем. От удара стихии наиболее пострадал Литл-Рок – административный центр и самый густонаселенный город штата Арканзас. В нем повреждены или разрушены многие дома. Мэр города Фрэнк Скотт сообщал о 24 госпитализированных.
Газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр сообщает, что пять пациентов находятся в критическом состоянии.
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.
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