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В результате торнадо в Арканзасе погиб человек - РИА Новости, 01.04.2023
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04:21 01.04.2023 (обновлено: 09:28 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/tornado-1862304603.html
В результате торнадо в Арканзасе погиб человек
В результате торнадо в Арканзасе погиб человек - РИА Новости, 01.04.2023
В результате торнадо в Арканзасе погиб человек
Один человек погиб и 24 госпитализированы в результате торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, сообщает местный телеканал KFSM со ссылкой на... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T04:21
2023-04-01T09:28
арканзас
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб и 24 госпитализированы в результате торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, сообщает местный телеканал KFSM со ссылкой на местные власти.От удара стихии наиболее пострадал город Литл-Рок, в котором повреждены или разрушены многие дома. О погибшем в соседнем городе Норт-Литл-Рок сообщает офис коронера округа Пуласки.Оценки местной экстренной службы MEMS, сообщавшей о как минимум 600 пострадавших, пока не подтверждаются. Мэр Литл-Рока Фрэнк Скотт-младший заявил в соцсетях о 24 госпитализированных.Газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр сообщает, что пять пациентов находятся в критическом состоянии.Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.
https://ria.ru/20230330/zemletryasenie-1861981076.html
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арканзас, в мире
Арканзас, В мире
В результате торнадо в Арканзасе погиб человек

В результате торнадо в штате Арканзас погиб человек, еще 24 госпитализированы

© AP Photo / Andrew DeMilloПоследствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Andrew DeMillo
Последствия торнадо в городе Литл-Рок, штат Арканзас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб и 24 госпитализированы в результате торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, сообщает местный телеканал KFSM со ссылкой на местные власти.
От удара стихии наиболее пострадал город Литл-Рок, в котором повреждены или разрушены многие дома. О погибшем в соседнем городе Норт-Литл-Рок сообщает офис коронера округа Пуласки.
Чили - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
На побережье Чили произошло землетрясение
30 марта, 20:45
Оценки местной экстренной службы MEMS, сообщавшей о как минимум 600 пострадавших, пока не подтверждаются. Мэр Литл-Рока Фрэнк Скотт-младший заявил в соцсетях о 24 госпитализированных.
Газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр сообщает, что пять пациентов находятся в критическом состоянии.
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Число погибших из-за торнадо в Миссисипи увеличилось до 21
25 марта, 13:44
 
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