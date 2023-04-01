https://ria.ru/20230401/tornado-1862304603.html

В результате торнадо в Арканзасе погиб человек

В результате торнадо в Арканзасе погиб человек - РИА Новости, 01.04.2023

В результате торнадо в Арканзасе погиб человек

Один человек погиб и 24 госпитализированы в результате торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, сообщает местный телеканал KFSM со ссылкой на... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T04:21

2023-04-01T04:21

2023-04-01T09:28

арканзас

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один человек погиб и 24 госпитализированы в результате торнадо, обрушившихся на американский штат Арканзас, сообщает местный телеканал KFSM со ссылкой на местные власти.От удара стихии наиболее пострадал город Литл-Рок, в котором повреждены или разрушены многие дома. О погибшем в соседнем городе Норт-Литл-Рок сообщает офис коронера округа Пуласки.Оценки местной экстренной службы MEMS, сообщавшей о как минимум 600 пострадавших, пока не подтверждаются. Мэр Литл-Рока Фрэнк Скотт-младший заявил в соцсетях о 24 госпитализированных.Газета Arkansas Democrat Gazette со ссылкой на медицинский центр сообщает, что пять пациентов находятся в критическом состоянии.Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии подключена Национальная гвардия.

https://ria.ru/20230330/zemletryasenie-1861981076.html

https://ria.ru/20230325/tornado-1860589687.html

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арканзас, в мире