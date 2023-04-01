https://ria.ru/20230401/tornado-1862295824.html
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек - РИА Новости, 01.04.2023
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек
Не менее 600 человек пострадали из-за обрушившихся на американский штат Арканзас торнадо, сообщает местный телеканал 5news со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T00:34
2023-04-01T00:34
2023-04-01T00:34
арканзас
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Не менее 600 человек пострадали из-за обрушившихся на американский штат Арканзас торнадо, сообщает местный телеканал 5news со ссылкой на экстренные службы. Главный удар стихии пришелся на город Литл-Рок. Сообщается о большом количестве разрушений. По оценкам экстренной медицинской службы MEMS, в городе пострадали не менее 600 человек. Машин скорой помощи не хватает, людей в больницы доставляет полиция Литл-Рока. Без света остались около 70 тысяч человек. Мэр города Фрэнк Скотт-младший связался с губернатором штата Сарой Хакаби Сандерс, чтобы попросить помощи у Национальной гвардии.
https://ria.ru/20230325/tornado-1860569141.html
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арканзас, в мире
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек
5news: в штате Арканзас из-за мощного торнадо пострадали не менее 600 человек
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Не менее 600 человек пострадали из-за обрушившихся на американский штат Арканзас торнадо, сообщает местный телеканал 5news со ссылкой на экстренные службы.
Главный удар стихии пришелся на город Литл-Рок. Сообщается о большом количестве разрушений.
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо
По оценкам экстренной медицинской службы MEMS, в городе пострадали не менее 600 человек. Машин скорой помощи не хватает, людей в больницы доставляет полиция Литл-Рока.
Без света остались около 70 тысяч человек.
Мэр города Фрэнк Скотт-младший связался с губернатором штата Сарой Хакаби Сандерс, чтобы попросить помощи у Национальной гвардии.
В Турции на популярном курорте ожидаются торнадо, ливни, град и паводки