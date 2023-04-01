Рейтинг@Mail.ru
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек - РИА Новости, 01.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/tornado-1862295824.html
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек - РИА Новости, 01.04.2023
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек
Не менее 600 человек пострадали из-за обрушившихся на американский штат Арканзас торнадо, сообщает местный телеканал 5news со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T00:34
2023-04-01T00:34
арканзас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_123:0:1927:1015_1920x0_80_0_0_4165721ef38e7834f2335a1f6133b00a.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Не менее 600 человек пострадали из-за обрушившихся на американский штат Арканзас торнадо, сообщает местный телеканал 5news со ссылкой на экстренные службы. Главный удар стихии пришелся на город Литл-Рок. Сообщается о большом количестве разрушений. По оценкам экстренной медицинской службы MEMS, в городе пострадали не менее 600 человек. Машин скорой помощи не хватает, людей в больницы доставляет полиция Литл-Рока. Без света остались около 70 тысяч человек. Мэр города Фрэнк Скотт-младший связался с губернатором штата Сарой Хакаби Сандерс, чтобы попросить помощи у Национальной гвардии.
https://ria.ru/20230325/tornado-1860569141.html
https://ria.ru/20230316/turizm-1858329871.html
арканзас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_348:0:1701:1015_1920x0_80_0_0_b2e67e714ee4e51bb1b9dddc2d281783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арканзас, в мире
Арканзас, В мире
В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек

5news: в штате Арканзас из-за мощного торнадо пострадали не менее 600 человек

CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Не менее 600 человек пострадали из-за обрушившихся на американский штат Арканзас торнадо, сообщает местный телеканал 5news со ссылкой на экстренные службы.
Главный удар стихии пришелся на город Литл-Рок. Сообщается о большом количестве разрушений.
Последствия торнадо в штате Миссисипи, США - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
В Миссисипи не менее семи человек стали жертвами торнадо
25 марта, 10:38
По оценкам экстренной медицинской службы MEMS, в городе пострадали не менее 600 человек. Машин скорой помощи не хватает, людей в больницы доставляет полиция Литл-Рока.
Без света остались около 70 тысяч человек.
Мэр города Фрэнк Скотт-младший связался с губернатором штата Сарой Хакаби Сандерс, чтобы попросить помощи у Национальной гвардии.
Порт - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Турции на популярном курорте ожидаются торнадо, ливни, град и паводки
16 марта, 18:32
 
АрканзасВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала