https://ria.ru/20230401/tornado-1862295824.html

В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек

В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек - РИА Новости, 01.04.2023

В штате Арканзас в результате торнадо пострадали не менее 600 человек

Не менее 600 человек пострадали из-за обрушившихся на американский штат Арканзас торнадо, сообщает местный телеканал 5news со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T00:34

2023-04-01T00:34

2023-04-01T00:34

арканзас

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Не менее 600 человек пострадали из-за обрушившихся на американский штат Арканзас торнадо, сообщает местный телеканал 5news со ссылкой на экстренные службы. Главный удар стихии пришелся на город Литл-Рок. Сообщается о большом количестве разрушений. По оценкам экстренной медицинской службы MEMS, в городе пострадали не менее 600 человек. Машин скорой помощи не хватает, людей в больницы доставляет полиция Литл-Рока. Без света остались около 70 тысяч человек. Мэр города Фрэнк Скотт-младший связался с губернатором штата Сарой Хакаби Сандерс, чтобы попросить помощи у Национальной гвардии.

https://ria.ru/20230325/tornado-1860569141.html

https://ria.ru/20230316/turizm-1858329871.html

арканзас

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арканзас, в мире