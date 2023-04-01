https://ria.ru/20230401/tolchki-1862390730.html

Толчки от землетрясения на Ставрополье ощущали в Кабардино-Балкарии

Толчки от землетрясения на Ставрополье ощущали в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 01.04.2023

Толчки от землетрясения на Ставрополье ощущали в Кабардино-Балкарии

Слабые толчки от землетрясения магнитудой 4,6, произошедшего в субботу на Ставрополье, ощущались на территории Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T19:24

2023-04-01T19:24

2023-04-01T19:24

происшествия

россия

ставропольский край

кабардино-балкарская республика (кбр)

землетрясение

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НАЛЬЧИК, 1 апр - РИА Новости. Слабые толчки от землетрясения магнитудой 4,6, произошедшего в субботу на Ставрополье, ощущались на территории Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 километров. Жертв и разрушений нет. Землетрясение ощущалось в Советском и Георгиевском городских округах, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске. "На территории Кабардино-Балкарии ощущались слабые подземные толчки. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ставропольский край, кабардино-балкарская республика (кбр), землетрясение