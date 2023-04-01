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Толчки от землетрясения на Ставрополье ощущали в Кабардино-Балкарии
Толчки от землетрясения на Ставрополье ощущали в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 01.04.2023
Толчки от землетрясения на Ставрополье ощущали в Кабардино-Балкарии
Слабые толчки от землетрясения магнитудой 4,6, произошедшего в субботу на Ставрополье, ощущались на территории Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T19:24
2023-04-01T19:24
2023-04-01T19:24
происшествия
россия
ставропольский край
кабардино-балкарская республика (кбр)
землетрясение
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НАЛЬЧИК, 1 апр - РИА Новости. Слабые толчки от землетрясения магнитудой 4,6, произошедшего в субботу на Ставрополье, ощущались на территории Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 километров. Жертв и разрушений нет. Землетрясение ощущалось в Советском и Георгиевском городских округах, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске. "На территории Кабардино-Балкарии ощущались слабые подземные толчки. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ставропольский край, кабардино-балкарская республика (кбр), землетрясение
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Землетрясение
Толчки от землетрясения на Ставрополье ощущали в Кабардино-Балкарии
Слабые толчки от землетрясения магнитудой 4,6 на Ставрополье ощущали в Кабардино-Балкарии