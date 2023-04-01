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Германия пока исключила отправку Украине дополнительных танков Leopard - РИА Новости, 01.04.2023
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13:05 01.04.2023 (обновлено: 13:10 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/tanki-1862343257.html
Германия пока исключила отправку Украине дополнительных танков Leopard
Германия пока исключила отправку Украине дополнительных танков Leopard - РИА Новости, 01.04.2023
Германия пока исключила отправку Украине дополнительных танков Leopard
Министр обороны Германии Борис Писториус исключил в настоящий момент отправку Украине дополнительного числа танков Leopard сверх того количества, о котором уже... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T13:05
2023-04-01T13:10
украина
германия
россия
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус исключил в настоящий момент отправку Украине дополнительного числа танков Leopard сверх того количества, о котором уже было объявлено ранее. "В настоящее время я не вижу (возможности - ред.) поставок дополнительных танков Leopard сверх тех, о которых было объявлено", - сказал министр газете Welt am Sonntag. Писториус отметил, что у Германии, как и у других стран, "ограниченный запас" вооружений, и он как министр обороны "не может отдать все". "Сейчас мы вместе с поляками и другими союзниками поставляем два батальона Leopard 2, это немногим более 60 боевых танков. До следующего года добавится еще до четырех батальонов танков Leopard 1. Это еще более 100 танков. Наши американские и британские союзники также передадут танки. К сожалению, боевые танки не стоят у стран НАТО, ожидая только отправки. Однако в среднесрочной перспективе, я думаю, вполне достижимо покрыть потребности Украины", - отметил глава МО ФРГ. Минобороны Германии ранее подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html
https://ria.ru/20230331/eskalatsiya-1862181709.html
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украина, германия, россия, сергей лавров, дмитрий песков, борис писториус, нато, в мире
Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Борис Писториус, НАТО, В мире
Германия пока исключила отправку Украине дополнительных танков Leopard

Минобороны ФРГ пока исключило возможность отправки Украине дополнительных танков Leopard

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк
Немецкий танк - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус исключил в настоящий момент отправку Украине дополнительного числа танков Leopard сверх того количества, о котором уже было объявлено ранее.
"В настоящее время я не вижу (возможности - ред.) поставок дополнительных танков Leopard сверх тех, о которых было объявлено", - сказал министр газете Welt am Sonntag.
Писториус отметил, что у Германии, как и у других стран, "ограниченный запас" вооружений, и он как министр обороны "не может отдать все".
"Сейчас мы вместе с поляками и другими союзниками поставляем два батальона Leopard 2, это немногим более 60 боевых танков. До следующего года добавится еще до четырех батальонов танков Leopard 1. Это еще более 100 танков. Наши американские и британские союзники также передадут танки. К сожалению, боевые танки не стоят у стран НАТО, ожидая только отправки. Однако в среднесрочной перспективе, я думаю, вполне достижимо покрыть потребности Украины", - отметил глава МО ФРГ.
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Минобороны Германии ранее подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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