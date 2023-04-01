https://ria.ru/20230401/tanki-1862343257.html

Германия пока исключила отправку Украине дополнительных танков Leopard

Германия пока исключила отправку Украине дополнительных танков Leopard - РИА Новости, 01.04.2023

Германия пока исключила отправку Украине дополнительных танков Leopard

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил в настоящий момент отправку Украине дополнительного числа танков Leopard сверх того количества, о котором уже... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T13:05

2023-04-01T13:05

2023-04-01T13:10

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус исключил в настоящий момент отправку Украине дополнительного числа танков Leopard сверх того количества, о котором уже было объявлено ранее. "В настоящее время я не вижу (возможности - ред.) поставок дополнительных танков Leopard сверх тех, о которых было объявлено", - сказал министр газете Welt am Sonntag. Писториус отметил, что у Германии, как и у других стран, "ограниченный запас" вооружений, и он как министр обороны "не может отдать все". "Сейчас мы вместе с поляками и другими союзниками поставляем два батальона Leopard 2, это немногим более 60 боевых танков. До следующего года добавится еще до четырех батальонов танков Leopard 1. Это еще более 100 танков. Наши американские и британские союзники также передадут танки. К сожалению, боевые танки не стоят у стран НАТО, ожидая только отправки. Однако в среднесрочной перспективе, я думаю, вполне достижимо покрыть потребности Украины", - отметил глава МО ФРГ. Минобороны Германии ранее подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html

https://ria.ru/20230331/eskalatsiya-1862181709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, германия, россия, сергей лавров, дмитрий песков, борис писториус, нато, в мире